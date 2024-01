Artista plástico Tutu Sousa inaugura exposição na ilha do Maio

O artista plástico Tutu Sousa inaugura este sábado, 27, a sua primeira exposição na ilha do Maio, intitulada “Sol, vento son e mar” e promove paralelamente residência artística.

Em conversa com a Inforpress, o artista começou por explicar que a sua vinda à ilha se deve à um convite formulado pela organização do Sete Sóis Sete Luas, com o qual vem colaborando há oito anos.

O artista plástico adiantou que o tema da mostra está relacionado com a vida quotidiana da ilha, pelo que nos onze quadros está patente um pouco da realidade maiense, sendo a pesca um sector com muita expressividade, bem como a música, à extracção do sal, à olaria, e algumas outras actividades com muita tradição.

Tutu Sousa, que está na ilha para também realizar uma residência artística, durante a qual disse ter partilhado a sua experiência com os alunos de EBO em diferentes localidades, sublinhando que o que mais lhe marcou foi ter a possibilidade de trabalhar com alunos da vila da Calheta, onde acabaram por utilizar material local.

“Então, deixei o desafio às crianças de continuarem a utilizar a conxa para pintarem, em vez de estarem a utilizá-las apenas para ornamentarem as ruas”, apelou.

O artista plástico aventou também a possibilidade de ajudar algumas escolas com materiais de pintura, destacando que em algumas localidades é visível a carência de materiais para as crianças desenvolverem as suas habilidades artísticas.

Referente à exposição, que terá a duração de um mês, Tutu Sousa disse que caso houver necessidade de prolongar o evento, está disponível para tal, desde que solicitado pela entidade organizadora.

Por outro lado, considerou que a ilha reúne todas as condições para realização de residência artística em diversos ramos da cultura, uma vez que ali reina a “tranquilidade e a amabilidade” das pessoas, embora exista ainda carência de materiais.

Aliás, informou que alguns jovens da ilha, que estão a dar os primeiros passos na pintura, quiseram ter um momento de conversa e troca de ideias com ele, o que mereceu toda a sua disponibilidade, visto que na sua agenda de deslocação à ilha também constava essa possibilidade.

Por outro lado, disse que em termos de arte de rua, a ilha ainda está praticamente “virgem”, realçando que existem vários murais que podem ser preenchidos com manifestações que caracterizam a ilha.