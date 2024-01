​Dino D’Santiago com tema original em filme que marca também sua estreia como actor

O artista Dino D’Santiago faz a sua estreia na sétima arte como actor e com o tema original “Filho do Vento” no filme “O Vento Assobiando nas Gruas”, da realizadora Jeanne Waltze.

O filme, que conta com coprodução Portugal/Suíça, é parte do romance homónimo da escritora Lídia Jorge, publicado em 2002, e que arrecadou vários prémios literários, entre os quais o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores. “Já não via a hora de partilhar esta experiência tão enriquecedora, onde para além da banda sonora, também interpretei uma personagem, da qual muito me orgulho”, revelou o artista, através da sua página nas redes sociais. A música “Filhos do Vento”, que vai fazer parte da banda sonora do filme, foi lançada na sexta-feira, 26, e conta com a colaboração de Toty Sa’med. “Algarve, final dos anos 90. Após a morte da avó, Milene – uma jovem forte e cheia de vida, apesar de uma ligeira deficiência mental – divide a sua vida entre a sua família de notáveis e uma família cabo-verdiana que a mantém viva, que conheceu quando a avó morreu. O vento que assobia nos guindastes mergulha-nos no mundo de duas famílias tendo como pano de fundo o passado recente de Portugal”, lê-se na sinopse do filme. O elenco do filme é encabeçado por Rita Cabaço e Milton Lopes, e conta com a participação, além de Dino D’Santiago, de Maria Fortes, Beatriz Batarda, Isabel Muñoz Cardoso, Clara Maciel, Rúben Garcia, João Lagarto, Romeu Runa e Ana Zanatti. “O Vento Assobiando nas Gruas” tem estreia marcada para 29 de Fevereiro nas salas de cinema de Portugal.

