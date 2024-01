Djam Neguin apresenta espectáculo “Txabeta” em Barcelona

​O artista cabo-verdiano Djam Neguin apresenta dia 31 deste mês, em Barcelona o seu espetáculo “Txabeta", uma performance multidisciplinar imersiva, interativa e futurística.

Segundo o artista o espectáculo é conduzido por Hevah, "o primeiro e último ser humano, que conduz os participantes numa viagem alucinante através da sabedoria ancestral do Batuku – género de música e dança tradicional cabo-verdiana”.

Com a produção de AfricaMoment, o espectáculo estará em cena no ArtsSantaMonica e é a estreia internacional desta peça, que teve a sua criação no âmbito da bolsa de criação do Fórum Dança Lisboa, e fez a sua primeira participação no Festival de Teatro Mindelact em Novembro de 2023.

Depois de Barcelona, o espectáculo seguirá para o Brasil no mês de Março e Abril, para os festivais Porto Alegre em Cena e Bienal de Dança do Ceará.