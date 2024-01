Morreu D. Dulce, ícone do Carnaval de São Vicente

A antiga carnavalesca mindelense Dona Dulce, Dulce Lima, faleceu esta segunda-feira, no Mindelo, deixando a festa mindelense de luto pela perda de uma das figuras de proa, afirmou o actual presidente do grupo Estrela do Mar. Será sepultada amanhã no período de tarde.

Ao Mindelinsite, a filha Filó Lima lembrou a mãe como uma pessoa muito jovial e ativa, que gostava de passear, de conversar e de conhecer pessoas. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 obrigou-a a isolar-se em casa. “Foi difícil para ela ficar em casa. Deixou de freqüentar a igreja e de sair para dar os seus habituais passeios. Era uma forma de proteção, mas ela ficou sentida e começou a decair aos poucos, sobretudo depois de ter feito um Acidente Vascular Cerebral (AVC).”

Relativamente ao Carnaval, Filó explica ao Mindelinsite que ultimamente estava um bocado apática em relação, apesar de em tempos idos ser esta a sua época do ano preferida. Talvez porque já não conseguia comemorar e nem festejar como gostava. “Não sei bem os seus motivos. Era algo dela. Mas a minha mãe marcou o Estrela do Mar e o Carnaval de São Vicente. Ela colocou o grupo em outro patamar”, afirmou, lembrando que Dona Dulce chegou a presidir o grupo carnavalesco Estrela do Mar.

Dona Dulce não foi uma das fundadoras do grupo mas, segundo Filó, há 50 anos quando o grupo desfilava pela primeira vez, a partir da rua Fernando Ferreira Fortes, o seu salão de cabeleireira se transformava em um “estaleiro”. “Era no salão que as pessoas se preparavam para o desfile. Se faltasse algo de última hora, supríamos. Ela não foi fundadora, mas entregou-se ao grupo de corpo e alma.”

Foi somente depois de 2012, ano em que o Estrela do Mar a homenageou com o samba-enredo “Marinheira Dulce”, que ela começou a desligar do Carnaval de São Vicente. “Foi o seu último desfile. Nunca mais saiu com o grupo e nem foi convidada para integrar nada no Estrela. Já nós, os filhos fomos, convidados por diversas vezes. Mas também optamos por não envolver. Gosto do Estrela do Mar, mas eu pessoalmente envolvia mais por causa da minha mãe”, acrescentou.

À Inforpress, Júlio do Rosário, actual presidente do grupo que Dona Dulce ajudou a fundar, a sua morte significa uma “perda irreparável” tanto para o “Estrela do Mar”, como para toda a comunidade carnavalesca sanvicentina.

“Dona Dulce é uma figura de proa, figura top do Carnaval do Mindelo e que deu toda a sua capacidade e criatividade para o seu engrandecimento deste Carnaval”, considerou a mesma fonte à Inforpress.

Júlio do Rosário lembrou que a última vez que a carnavalesca desfilou foi em 2012, a propósito de uma homenagem feita no desfile oficial do grupo Estrela do Mar, e agora, com o falecimento, já estão a analisar fazer um tributo a título póstumo, que vai ser discutido com a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV).

Também como forma de honrar a memória da senhora que foi por vários anos presidente e impulsionadora do grupo, a direcção da agremiação decidiu também cancelar os ensaios de hoje.

Quem também cancelou os ensaios desta segunda-feira é a Escola de Samba Tropical, que, em comunicado, disse ser “com profunda tristeza e enorme consternação” que tomou conhecimento do desaparecimento físico da Dona Dulce Lima, “a eterna marinheira Dulce, figura incontornável do Carnaval mindelense, do Grupo Estrela do Mar e amiga desde a primeira hora da nossa Escola de Samba Tropical”.

“À toda a família enlutada e à agremiação Grupo Carnavalesco Estrela do Mar, endereçamos os nossos mais sentidos pêsames, neste momento de dor”, lê-se no comunicado.

Entretanto, nos últimos anos, o Carnaval mindelense tem perdido algumas figuras de destaque às vésperas dos desfiles, entre estes a Dona Lili Freitas, fundadora do grupo Vindos do Oriente, falecida a 22 de Janeiro de 2022, também a sua filha Cely Fortes, que morreu a 20 de Fevereiro de 2023 e agora Dona Dulce.