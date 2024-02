​Ministério da Cultura financia três edições do Grito Rock Praia

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) vai financiar o Grito Rock Praia 2024, 2025 e 2026. O protocolo foi assinado esta quarta-feira, 07, entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e a produtora ARTiKUL CJ, organizadora do festival.

O incentivo será destinado à preparação, produção e realização do Grito Rock, assim como outras atividades relacionadas ao evento.

Abraão Vicente afirmou que essa parceria representa um retorno positivo para a programação nacional, e o protocolo será estendido até 2026, assegurando a realização do evento nas edições de 2024, 2025 e 2026.

“Para ter essa consolidação e dar garantia ao grupo e a equipa que organiza que este é o evento que faz falta a programação artístico cultural. Ter essa renovação do mandato, de certa forma dá garantia também aos nossos jovens de que este evento regressa forte e com solidez para continuar”, garante.

O governante mencionou que o Grito Rock Praia é o único evento especializado em rock em Cabo Verde e expressou a esperança de que Mindelo também possa recebê-lo no futuro. “Creio que seria sempre bom pensar que a cidade do Mindelo mereceria esse evento, com uma parceria com os organizadores em Mindelo, num futuro próximo”.

Por seu lado, César Freitas, da banda Primitive, agradeceu o apoio do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. “Sem esse apoio era praticamente impossível manter toda essa saga dos Grito Rock, após uma paragem desde 2019 por causa da pandemia e só agora retomamos o evento”.

Cesar Freitas informou que a 8ª edição do Grito Rock acontece no dia 23 de Março. “Vamos ter o evento grande que é o festival, que será na Pracinha da Escola Grande, estamos ansiosos por isso. Estamos só à espera de preparar todos os aspectos para que tudo corra da melhor forma”.