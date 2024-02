A ilha onde os desfiles acontecem durante três dias  

No concelho da Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, os desfiles de Carnaval acontecem durante três dias, sábado, domingo e terça-feira. Os grupos Estrela Azul e Copacabana já estão se preparando para os três dias de desfile, que são sempre muito aguardados.

Copacabana

O presidente do grupo, Emanuel Cabral, disse ao Expresso das Ilhas que os preparativos estão a decorrer em bom ritmo, pelo que espera que no sábado, saia para apresentar o projecto aos munícipes de São Nicolau e visitantes.

“Sentimos que tudo está a decorrer na normalidade e que vamos ter um Carnaval que vem dar resposta às expectativas das pessoas, não só em termos de qualidade, diversidade e alegria”, assinala.

Emanuel Cabral disse que desfilar durante três dias é uma alegria e um prazer enorme para as pessoas que desfilam com o grupo.

“O Carnaval na ilha é celebrado com muita emoção, pois como sabemos o cavalo que corre por gosto não cansa. O importante é que o nosso Carnaval está enraizado nas pessoas; então o desfile é feito com muito entusiasmo e alegria. O desfile é de três horas, por dia. Temos um percurso e para percorrê-lo levamos cerca de três horas”.

Participação

Emanuel Cabral disse que tem tido cada vez mais participação dos emigrantes que são pessoas de São Nicolau que vivem em outras paragens. “Apesar da distância têm aquele bichinho do Carnaval. Mesmo estando fora, aquela vontade de estar presente e de fazer parte deste convívio fica cada vez maior, tendo em conta a própria evolução da festa e da forma como é celebrada todos os anos: cativa as pessoas e este ano não foge à regra”.

São Nicolau recebe por esta altura do ano várias pessoas que procuram a ilha para descobrir a folia do Carnaval da Ilha de Chiquinho. “Recebemos sempre uma grande moldura humana, até porque há pessoas de outras ilhas que se organizam em caravanas para virem participar na celebração”.

O enredo

Em São Nicolau, os grupos divulgam os seus enredos só no dia do desfile. Conforme Emanuel Cabral é para promover o Carnaval da ilha. “Temos que fazê-lo através da sua singularidade, se ficar tudo igual não tem como se afirmar e neste caso, o que queremos é preservar os aspectos identitários, no sentido de se continuar a ser um produto, apesar das inovações que acontecem”.

“O Carnaval é feito dentro de um padrão normal que nos permite preservar os aspectos tradicionais, e essa questão de preservar o tema é daqueles aspectos que temos tentado manter, porque as pessoas de São Nicolau gostam de ter surpresa na apresentação do desfile”, frisa.

O grupo que completa este ano 81 anos de existência, pretende levar para as ruas da Ribeira Brava, cerca de 250 foliões, com dois carros alegóricos e um carro de som que transporta a banda.

Conforme disse, o Carnaval de São Nicolau não termina com os desfiles, mas sim com o baile tradicional. “Vai haver três bailes de Carnaval com alguma singularidade, tendo em conta aquilo que é a cultura carnavalesca de São Nicolau. Nós brincamos o Carnaval de uma forma alegre, colorida e com muita alegria”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1158 de 7 de Fevereiro de 2024.