​Nelson Freitas lança novo álbum “Black Butterfly”

O artista Holandês de origem cabo-verdiano Nelson Freitas acaba de lançar o seu sétimo álbum de estúdio intitulado "Black Butterfly", homónimo do último single revelado, e já disponível em todas as plataformas digitais.

Com 12 faixas musicais, "Black Butterfly" conta com a colaboração de uma lista de estrelas dos maiores compositores e produtores do mundo, responsáveis por êxitos de nomes como Beyoncé, Chris Brown, Rema, WizKid, Rihanna ou Adekunle Gold.

Segundo uma nota enviada, apesar do artista Holandês de origem cabo-verdiano ter um percurso já bem cimentado, a sua nova música dá conta neste novo disco de uma clara evolução face às produções anteriores.

“Considerado na cena musical uma lenda no seu género, com uma massiva base de fãs conquistada graças à fusão única de R&B e hip-hop, Kizomba e Zouk, todos eles elementos de Afrobeats, género que se enraizou pelos quatro cantos do mundo, e no qual Nelson Freitas se apoia fortemente no seu novo trabalho de originais”, indica.



Sobre este novo álbum, Nelson Freitas partilhou que há dez anos que esperou por este álbum. “Esperei por este álbum dez anos e foi um projecto onde me encontrei verdadeiramente. É algo que tenho vindo a trabalhar e acredito que finalmente chegou a hora. Procurei os melhores Produtores e Compositores de Afrobeats no mundo, e só com eles é que me senti suficientemente completo para dar este passo”.

A mesma fonte sublinhou que para este novo registo, Nelson Freitas reuniu uma equipa com os mais proeminentes produtores no mundo de Afrobeats, com uma visão clara de criar um novo som para o seu álbum.

“O cantor trabalhou com os mais conhecidos e requisitados criadores de hits como Blaisebeatz (BNXN, Davido, Victony, CKay) e o super-produtor Nigeriano Ozedikus (Rema, Oxlade) com o objectivo de alcançar aquilo que o representa, a sua essência”, revela.

Conforme a mesma fonte, "Black Butterfly" mostra um artista no auge da sua criatividade e a quebrar fronteiras. “Um álbum que pretende atingir novos patamares na sua já consolidada carreira”.

Fazem parte do álbum temas como “Hero”, “Are We There Yet?”, “Satisfy You” (feat. Kel-P), “Black Butterfly”, “Only U”, “Nightcrawler”, “Don’t Let Me Go” (feat. Daecolm), “Stay Away”, “OG Energie”, “Heart Desire”, “Ela” e “Assim Vou”.

A mesma fonte apontou que depois de muitos anos em construção, o álbum "Black Butterfly", também beneficia do trabalho em equipa com Kel-P na música “Satisfy You” , artista já nomeado para os Grammy e pioneiro no mundo de Afrobeat, da participação de Daecolm Holland (Adekunle Gold), não só na música “Don’t Let Me Go” mas também como co-escritor da música “Black Butterfly”, ao lado de Nelson e Arrow Benjamin (Beyoncé), J.Sol e Mohombi.



O single “Hero”, o primeiro do novo álbum a ser revelado, já soma mais de três milhões de visualizações com um videoclipe deslumbrante, que tem a supermodelo internacional Luso-Angolana Sharam Diniz como protagonista.

O segundo single “Black Butterfly”, que dá nome ao álbum, foi originalmente concebido por Nelson Freitas numa residência artística, na presença do lendário produtor Teddy Riley (Michael Jackson, Janet Jackson) em Cabo Verde.

“Nesta história de amor, os ritmos africanos envolventes da música são elevados por um arranjo exuberante de cordas feito pelo artista português Tiago Machado. O single tem tido um enorme sucesso na rádio por todo o Reino Unido incluindo a BBC 1Xtra e a Wizard Radio”, cita.



Nos últimos anos Nelson Freitas colaborou com talentos internacionais como Mr. Eazi para o single de sucesso viral “Tellin' Me Something”, DJ Maphorisa, June Freedom e Juan Magan, entre muitos outros, “ao mesmo tempo que as suas actuações enérgicas e dinâmicas em palco levaram-no aos Estados Unidos (incluíndo Dunkin Donuts Center em Boston e o AfroNation em Miami), Reino Unido, Holanda, Suíça, França, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Portugal, onde esgotou as prestigiadas salas de espectáculos como o Coliseu dos Recreios e o Campo Pequeno”.