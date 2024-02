​Abraão Vicente estará na 6.ª edição da Cimeira da Cultura, nos Emirados Árabes

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e presidente da Comissão Nacional da Unesco para Cabo Verde (CNU), Abraão Vicente, estará presente como orador no "Diálogo Ministerial" da 6.ª edição da Cimeira da Cultura de Abu Dhabi, que acontece entre os dias 3 e 5 de Março, nos Emirados Árabes.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, esta Cimeira reúne líderes das áreas das artes, do património, dos meios de comunicação social, dos museus, das políticas públicas e da tecnologia, para identificar as formas como a cultura pode transformar as sociedades e as comunidades em todo o mundo, e será subordinada ao tema "Uma questão de tempo".

Nesta Cimeira da Cultura, o governante estará acompanhado da Secretária Executiva da Comissão Nacional da Unesco para Cabo Verde, Carla Palavra.

Organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, em colaboração com organizações parceiras globais, incluindo a UNESCO, o Museu e a Fundação Solomon R. Guggenheim, a Economist Impact, a Google, o Design Museum, entre outras organizações de arte, tecnologia e meios de comunicação de todo o mundo, será um fórum de troca de conhecimentos, debate e desenvolvimento de políticas sobre a cultura.

A mesma fonte indicou que o governante e presidente da CNU estará no “Diálogo Ministerial”, inaugurado pela Cimeira da Cultura 2024 com mais três homólogos.

“Esta nova e ambiciosa plataforma multilateral oferece aos Ministros da Cultura uma oportunidade única de partilharem com o ecossistema global do sector cultural e criativo reunido em Abu Dhabi as suas reflexões sobre os resultados da MONDIACULT 2022 e a forma como veem o seu trabalho a preparar o caminho para a MONDIACULT 2025”, revela.

Conforme a mesma fonte, será um diálogo, moderado pela Editora-chefe da CNN em Abu Dhabi e pivô da Connect The World, organizado em torno de dois temas a "Cultura para o desenvolvimento socioeconómico", e a "Cultura para a resiliência climática, paz e segurança".

"Uma reflexão necessária num momento em que o mundo enfrenta dois conflitos que têm trazido consequência de várias ordens. Nisto, em Abu Dhabi, os líderes presentes vão debater qual o contributo da cultura para esta mudança que estamos a verificar", acrescenta a mesma fonte.