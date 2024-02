​Lisandro Cuxi confirmado no festival Afrobeats do mundo

O artista Lisandro Cuxi está confirmado como uma das atrações do maior festival de Afrobeats do mundo, ao lado de nomes como Nicki Minaj, Tyla e Rema. O festival acontece entre os dias 26 e 28 de Junho, no Algarve, Portimão em Portugal.

O AfroNation, festival de música que se realiza no Algarve, anunciou as novidades deste ano e Lisandro Cuxi está entre os nomes.

Antes de Lisandro, outros nomes como Soraia Ramos e Nelson Freitas já marcaram presença no festival internacional, considerado o maior do mundo no género.

Após a confirmação, Cuxi, filho de pais cabo-verdianos, nascido em Portugal e residente em França, utilizou as suas redes sociais para partilhar a boa notícia com os seus fãs, e para afirmar que representará a cultura dos seus pais no festival, autor do hit “Karma” escreveu: “Vamos família! Cabo Verde, representarei a nossa cultura”, lê-se na legenda da publicação do cartaz, Afronation.

O jovem fenómeno da música francesa, crioula e portuguesa venceu, aos 17 anos, o programa televisivo “The Voice France”, sendo reconhecido no mesmo ano como Jovem Revelação Francófona do Ano.

Um ano depois, alcançou o segundo lugar na final francesa do concurso da Eurovisão e tem ganhado cada vez mais destaque no continente africano, vencendo vários prémios, incluindo Melhor Artista da África Lusófona nos Trace Awards 2023 e Melhor Kizomba e Intérprete Masculino nos Cabo Verde Music Awards do ano passado.