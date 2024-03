Cremilda Medina e Assol Garcia nomeadas nos Prémios International Portugueses de Música 2024

As artistas estão entre as nomeadas para os Prémios International Portugueses de Música (IPMA) de 2024. O anúncio foi feito pela organização neste domingo, 3, nas redes sociais.

Cremilda Medina está nomeada na categoria World Music (Performance de Música Mundial), com o tema “Temp d`Jôrge Cornitim e Assol Garcia está indicada na mesma categoria com a música “Caxon ka Tem Cofre (feat. Charly Duri).

A cerimónia de entrega de prémios será no dia 4 de Maio na Providence Performing Arts Center (PPC) em Rhode Island, nos Estados Unidos da América.

Desde 2013, os Prémios Internacionais da Música Portuguesa (IPMA) são uma premiação anual que celebra a música gravada e produzida por artistas de origem portuguesa de todo o mundo.

Os nomeados são julgados por um painel de especialistas da indústria musical. Além da entrega dos prémios, o IPMA conta com dois finalistas a concorrer em direto pela categoria “Novos Talentos”.

Cremilda Medina conta neste momento com dois discos no mercado. O segundo álbum “Nova Aurora” foi lançado em Maio do ano passado (2023), e reúne um leque de compositores cabo-verdianos. O disco foi produzido entre Portugal e Cabo Verde conta com a produção musical do conceituado produtor e pianista Nando Andrade e tem a participação de vários músicos de renome.

Assol Garcia também conta com dois discos no mercado. O segundo foi lançado em Novembro do ano passado (2023) e traz 17 faixas musicais. O álbum reúne compositores de compositores como Betú, Júlio Correia, Princezito, Teófilo Chantre, Alberto Alves, Kim Alves e Augusto Cego. O disco foi gravado entre Estados Unidos da América, Cabo Verde, França e Holanda.