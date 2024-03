​Exposição fotográfica “Os 100tenários de Cabo Verde”, de João Paulo Tavares em Portugal

O fotojornalista João Paulo Tavares apresenta esta sexta-feira, 8, a sua exposição fotográfica “Os 100tenários de Cabo Verde”, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal, no âmbito da programação MMM – Março Mês da Mulher.

"Os Centenários de Cabo Verde" é um projecto da autoria do fotojornalista cabo-verdiano João Paulo Tavares, cujo intuito é homenagear cabo-verdianos e cabo-verdianas com mais de 100 anos de idade.

Segundo uma nota embaixada de Cabo Verde em Portugal, a exposição visa dar a conhecer ao público em geral a forma de vida de cada secular e os seus desafios e anseios, visto que para se atingir a idade centenária, muitas serão as histórias e os percursos que podem inspirar e ajudar homens e mulheres no seu crescimento pessoal.

Através deste trabalho, o público poderá ver e ouvir, na primeira pessoa, o relato de vários centenários.

A exposição terá um QR-code, através do qual as pessoas poderão aceder virtualmente a uma página com fotografias e testemunhos em vídeo de todos os centenários falando sobre o passar 100 anos de vida em Cabo Verde ou noutros países.

João Paulo Tavares é fotojornalista da Inforpress, Agência Cabo-verdiana de Notícias e mentor do projecto "Os Centenários de Cabo Verde", com o qual pretende homenagear pessoas que ultrapassaram o marco dos 100 anos de vida e que na sua maioria tiveram existências simples, mas repletas de significado e estórias, que lhes abriram o caminho para uma vida longa e recheada de experiências e memórias.

Através deste projecto, o fotojornalista pretende despertar, e fazer reflectir a comunidade nacional e a diáspora sobre esta que é uma autêntica “biblioteca viva” que Cabo Verde tem no país e além-fronteiras.

Para o autor, disponibilizar este repositório é partilhar a história, os bons valores e hábitos dos mais velhos que, com certeza, contribuíram para que cheguem a esta idade.

Depois das primeiras amostras públicas em Cabo Verde, João Paulo Tavares leva a sua exposição para diáspora, começando agora em Portugal, no CCCV e num futuro próximo noutros países de acolhimento da comunidade cabo-verdiana.