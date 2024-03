​Festival de Praia Baixo 2024 com duas noites de muita música

O concelho de São Domingos acolhe este fim-de-semana mais uma edição do Festival de Praia Baixo, que acontece no âmbito da celebração do 30º aniversário do município. A Comissão organizadora do Festival de Praia Baixo 2024 divulgou esta quarta-feira, 06, o cartaz do certame, no qual desfilarão várias vozes do mercado musical cabo-verdiano.

Segundo a Comissão organizadora do festival, o cartaz traz um repertório eclético, escolhido com imenso carinho e de modo criterioso para levar ao povo de São Domingos e a todos que se juntarem à festa, dois fantásticos dias de actuações bombásticas, num espaço seguro e aprazível. Nos dois dias do festival, o espectáculo arranca às 21h00. Na sexta-feira, 8, estarão no palco do Festival de Praia Baixo 2024 artistas e grupos como Tony Fika, Big Z, Ferro Gaita, Leydy Indira, Jay, Vanessa Ssaneva, Bob Mascarenhas, Nuno do Guetton, Fidjus di Muniz, Rappers Preto, S2, Simone, Nelson e Gilson, Va de Linda, KMC, Agilson, Pinto Benecha, DJ Mair, DJ Ator, DJ Samir e DJ Piter. No sábado, 9, será a vez de PCC, Lejemea, Apollo G, MC Acondizé, Buguin Martins, Garry, Loony Johnson, Fidjus N.S. da Luz, FK, Victor Gonça, Kiki MC, Wilder, Gil de Txeka, Flávio 268, Fidju Zé de Tuta, DJ Love, DJ King, DJ Elton e DJ Odá, levar mais vibração ao certame.

