"Oppenheimer" conquista o Óscar de Melhor Filme

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, conquistou o Óscar de Melhor Filme, somando um total de sete estatuetas na 96.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

O filme de Christopher Nolan, que também ganhou o Óscar de Melhor Realização, competia, para Melhor Filme, com "American Fiction", "Anatomia de uma queda", "Barbie", "Os excluídos", "Assassinos da lua das flores", "Maestro", "Vidas passadas", "Pobres criaturas" e "Zona de interesse".

Já o Óscar de Melhor Ator foi entregue a Cillian Murphy, pelo seu desempenho no filme de Nolan. Cillian Murphy, que já tinha conquistado os prémios Bafta e Globos de Ouro na mesma categoria pela sua interpretação de J. Robert Oppenheimer, competia com Bradley Cooper, pelo trabalho em "Maestro", Colman Domingo, por "Rustin", Paul Giamatti, por "Os excluídos", e Jeffrey Wright, por "American Fiction".

A atriz Emma Stone ficou com o Óscar de Melhor Atriz, pelo desempenho em "Pobres criaturas". As outras candidatas eram Annette Bening, em "Nyad", Lily Gladstone, em "Assassinos da lua das flores", Sandra Hüller, em "Anatomia de uma queda", e Carey Mulligan, em "Maestro".

Os Óscares celebram esta noite a 96.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que "Oppenheimer" era o mais nomeado dos filmes, com 13 nomeações, seguindo-se "Pobres criaturas", com 11.

Com dez nomeações figura "Assassinos da lua das flores", de Martin Scorsese, e "Barbie", de Greta Gerwig, somava oito nomeações.

Os dez candidatos ao Óscar de Melhor Filme eram os filmes "American Fiction", "Anatomia de uma queda", "Barbie", "Os excluídos", "Assassinos da lua das flores", "Maestro", "Oppenheimer", "Vidas passadas", "Pobres criaturas" e "Zona de interesse".

Principais Óscars

Melhor Filme: "Oppenheimer"

Melhor Realização: "Openheimer"

Melhor Ator: Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Melhor Atriz: Emma Stone ("Pobres Criaturas")

Melhor Argumento Original: Justine Triet e Arthur Harari ("Anatomia de uma Queda")

Melhor Argumento Adaptado: "American Fiction"

Melhor Filme Internacional: "A Zona de Interesse"

Melhor Documentário: "20 Dias em Mariupol"

Melhor Animação: "O Rapaz e a Garça"