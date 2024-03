CVMA 2024 será no Porto da Praia

A gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) que está agendada para o dia 1 de Junho, terá como palco, pela primeira vez, o Porto da Praia, na cidade da Praia. O anúncio foi feito pela organização, esta quinta-feira, 14, numa conferência de imprensa, realizada na Cidade da Praia.

Segundo Soraia de Deus, da organização, o local da gala resultou de uma parceria com a Enapor, patrocinador Ouro do evento. Neste sentido, será “construída uma sala de espectáculos provisória no Porto da Praia, com espaço de estacionamento e todas as infraestruturas necessárias para um evento de gala como é marca dos CVMA”.

“O que nós queremos mostrar aqui é que somos ousados e que é possível fazermos aquilo que perspectivamos desde que façamos com muito profissionalismo, com muito comprometimento. Qualquer local pode ser uma sala de espectáculos e já tínhamos dado provas nisso noutros anos, já fizemos Cabo Verde Music Awards no Estádio da Várzea, por exemplo, e este ano olhávamos para o Porto da Praia com aquela ambição de fazermos sentido pelo espaço que é, pela proximidade ao mar, por tudo isso”, realça.

Já a apresentação dos nomeados será no dia 19 de Abril, no Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa. Para esta edição, os artistas Jimmy P e Neyna, são os primeiros convidados especiais da gala.

Por outro lado, Soraia de Deus disse que a organização congratula-se com o grande aumento de produções musicais que se verificou no ano passado.

“Face a este facto, [a organização] entendeu por bem aumentar o número de nomeados de 3 para 4 em oito categorias: Música Tradicional do Ano, Kizomba do Ano, Afrobeat/Afropop do Ano, Outros Ritmos do Ano, Intérprete Feminina do Ano, Intérprete Masculino do Ano, Música Popular do Ano e Música do Ano”, aponta.

Estarão a concurso 17 categorias (as mesmas do ano passado) e são contemplados os trabalhos digitais ou físicos lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2023.

“Prosseguindo o objectivo de internacionalizar o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e também de o aproximar da sua diáspora, pelo segundo ano consecutivo a apresentação dos nomeados vai acontecer fora do território nacional”, frisa.

À semelhança do ano passado, foi constituída uma Academia composta por personalidades de todas as áreas da indústria musical e que é responsável pela seleção dos nomeados e votação dos vencedores (à exceção das categorias de votação popular). A Academia CVMA é composta por 33 membros, nacionais e estrangeiros com profundos conhecimentos da indústria e da criação musical.