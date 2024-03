​Custódio Castelo em residências musicais nos Centrum Sete Sóis Sete Luas do Maio e da Ribeira Grande de Santo Antão

Os Centrum Sete Sóis Sete Luas do Maio e da Ribeira Grande de Santo Antão recebem neste mês de Março, as residências musicais do mestre da guitarra portuguesa Custódio Castelo, considerado pela crítica internacional o "Astor Piazolla" do fado, acompanhado pela fadista Ana Paula Gonçalves.

Segundo uma nota enviada, Custódio e a Ana vão estar no Centrum SSSL do Maio de 16 a 19, e no Centrum da Ribeira Grande de Santo Antão de 20 a 24. “Nos Centrum irão preparar um original espectáculo com os músicos das bandas Sete Sóis de cada ilha”.

Esta experiência culminará em um concerto no dia 19, às 19h00, no Centrum Sete Sóis Sete Luas do Maio, onde subirão ao palco Custódio Castelo e Ana Paula com a Banda Sete Sóis do Maio e no 24, às 19h00, na Ribeira Grande em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Custódio Castelo é considerado um dos mais talentosos músicos e compositores da actualidade, gravou inúmeros trabalhos discográficos com artistas como Amália Rodrigues, Mariza, Misia, Jorge Fernando, Tim Ries (Rolling Stones Project), Ana Moura, Camané, Cristina Branco, entre muitos outros, e a sua arrojada postura na abordagem que criou em torno da guitarra portuguesa tornaram o seu som inconfundível.

O músico é titular da única cátedra universitária de guitarra portuguesa na Universidade-Politécnico de Castelo Branco.