Xpressá Escola de Teatro com espectáculos teatrais no Mindelo 

A Escola de Teatro Xpressá, da cidade de Mindelo está a celebrar o Março, mês do teatro com várias actividades como exposição, performance e apresentação de espectáculo teatral.

Desde o início do mês que a Escola de Teatro tem vindo a presentear a população sãovicentina algumas actividades. Para este sábado, 23, está programada a apresentação da peça de teatro “Bancada” (adaptação do texto "Motchinha" de Júlio Fortes). A apresentação da peça acontece no Museu do Mar, por elementos do grupo.

Segundo a diretora da Xpressá Escola de Teatro, Patrícia Silva, todos os espectáculos dos dias 08, 16 e 23 deste mês, são apresentados por elementos do Grupo de Teatro Xpressá.

Nos dias 5 e 6 de Abril, haverá apresentação do espectáculo "Caxote", no auditório do Centro Cultural do Mindelo, dos alunos do curso de teatro para adultos.

De sublinhar que no dia 1 deste mês, foi inaugurada, na Galeria Zeropointart, a exposição “Pari” , versando o universo criativo do encenador, actor e dramaturgo Di Fortes.

No dia 2, foi levado a cabo um Workshop Criativo "Pari pa mnin" destinado para crianças, no Galeria Zeropointart. A apresentação de espectáculo teatral “Sozinha” (adaptação ao texto "Sozinha no palco de Mário Lúcio) aconteceu no dia 8, na Galeria Zeropointart

E no dia 16, foi a vez da performance do actor Leo Francès na rua Lisboa, ainda no mesmo dia foi apresentado a peça de teatro "Apocalipse. Agora? (adaptação ao texto "Apocalipse" de Arménio Vieira), na Praça Estrela.