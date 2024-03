​8ª Edição do Grito Rock Praia arranca esta quarta-feira com a exibição de um documentário

A 8ª edição do GritoRock Praia arranca esta quarta-feira, 20, às 19h00, no Centro Cultural Português, com a exibição do documentário “Plante uma Árvore”, que destaca o trabalho social e ambiental desenvolvido pela activista Luísa Lobo. Além de Grito Cinema, a organização apresenta um programa que inclui espectáculos musicais, encontros, showcase, homenagem, campanha ambiental, entre outras actividades criativas.

Segundo a organização, esta actividade vai ao encontro da responsabilidade social do festival Grito Rock Praia que nas últimas edições abraçou a causa ambiental, tendo promovido acções de sensibilização em prol da sustentabilidade ambiental.

Organizada pela ARTiKUL CJ, a 8ª edição do Grito Rock Praia vai homenagear o músico maiense Tó Tavares, uma personalidade que tem dado o seu contributo para a música de Cabo Verde.

Na quinta-feira, 21, acontece o Grito Encontro, que é uma sessão de recepção e de boas-vindas às bandas que irão actuar no Show Grito Rock Praia. Estarão presentes no evento as quatro bandas de Cabo Verde e de Portugal participantes, num momento de confraternização e de partilha.

O evento contará com a presença de representantes do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e da Câmara Municipal da Praia, do homenageado deste ano, Tó Tavares, além de outros convidados.

Neste encontro haverá um momento musical com a actuação do Zito Kaumi Trio e da aluna da Escola Pentagrama, Alícia Freitas.

No sábado, 23, o Grito Rock Praia terá o seu ponto alto com o show de música alternativa, que acontece no habitual palco da Pracinha Escola Grande (pracinha Café Sofia), às 17h00, com a actuação das bandas The Source e Archipelse de Cabo Verde e de Portugal teremos as bandas Viralata e Serrabulho.

Faz parte da noite a homenagem ao professor de música, Tó Tavares, em reconhecimento pelo contributo que tem dado em prol da educação e da música em Cabo Verde. De seguida haverá momentos de sensibilização em prol do ambiente: 'Nosso Mar também estará nesse palco'.

De referir que o Grito Rock Praia teve a sua primeira edição em 2013, colocando Cabo Verde e África na rota deste Festival Internacional de Música Alternativa, nascido no Brasil.

Desde então, tornou-se um marco cultural, promovendo a diversidade musical e celebrando a rica herança artística de diferentes origens e é considerado um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos entre Produtores, Músicos, Artistas, Criadores, Pensadores de Cabo Verde e do mundo.

Durante as sete edições anteriores passaram pelo Palco do Grito Rock Praia mais de 50 bandas de músicas alternativas, entre nacionais e de outros países como Portugal, Brasil, Angola, Espanha/Canárias, Alemanha, Equador e Marrocos.