​Artistas organizam espectáculo solidário para apoiar Tey Santos

Um grupo de artistas pretende organizar um espectáculo de angariação de fundos no dia 27 de Abril, para apoiar o instrumentista Tey Santos, que se encontra internado no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Esta quinta-feira, 21, numa conferência de imprensa realizada no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, um grupo de artistas apelaram aos músicos cabo-verdianos e ao público de São Vicente a unirem-se num show para apoiar Tey Santos.

Na referida conferência de imprensa estiveram os artistas Nolito Pinheiro, Kikas Silva, Zé Afonso, Voginha e Adriano.

“Estamos aqui para fazer este ‘junta mon’ de todos os músicos de Cabo Verde e de São Vicente porque temos o nosso amigo que está doente neste momento e estamos a unir para ver se organizamos um espectáculo, no dia 27 de Abril, e dar a nossa contribuição para apoiá-lo”, informou Nolito Pinheiro, que diz já ter autorização da família de Tey Santos, dos quais a esposa e os filhos.

Segundo o músico, o baterista Tey Santos, que passa por problemas de saúde, foi internado na quarta-feira no Hospital Baptista de Sousa, pelo que o objectivo do espectáculo é angariar fundos para que o músico pague as suas despesas e acautelar uma eventual evacuação.

“Todos os músicos com quem já falei estão a afinar pelo mesmo diapasão, já aderiram. Agradecemos a toda a gente de Cabo Verde e de São Vicente e a todos os músicos que de qualquer forma queiram participar, de uma forma organizada, porque já temos uma banda base”, avançou.

Conforme a mesma fonte, há artistas e organizações cabo-verdianas na diáspora, caso dos Estados Unidos e de Portugal, que estão a organizar-se para apoiar Tey Santos e também já decorre na internet uma campanha de angariação de fundos lançada pelo produtor Djô da Silva (José da Silva) com uma conta bancária com o mesmo objectivo.

Tey Santos, 69 anos, é instrumentista (bateria e percussionista) e compositor. Colaborou em palco e em estúdio com vários artistas cabo-verdianos dos quais Luís Morais, Paulino Vieira, Boy G Mendes, Bau, Voginha, Cesária Évora, Antonim Travadinha, Vasco Martins e com artistas portugueses como Rui Veloso e Sérgio Godinho.

Também fez parte de vários grupos como os Caites, Kings, Pedra d´ Calçada, Mindel Band e Orquestra Nacional de Cabo Verde entre outras colaborações.