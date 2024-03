​Praia recebe Festival "Gritu Di Mudjer Cabo Verde" 2024

A Cidade da Praia recebe esta quarta-feira, 27, o Festival "Gritu Di Mudjer Cabo Verde" 2024. O festival acontece pela segunda vez na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, Cabo Verde aderiu pela primeira vez a este evento em 2023 com a realização de um evento no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

“Cabo Verde volta a abraçar esta causa em 2024 com a réplica do evento original com o título "Gritu di Mudjer", com o intuito de também proclamar a língua crioula, língua materna, mantendo, contudo, o mesmo lema do evento anfitrião: `Minha Arte, meu Grito`“, explica.

A mesma fonte avisa que o objectivo do evento é de celebrar Março mês da mulher, comemorar o Dia da Mulher Cabo-verdiana, dar voz a todas as mulheres e meninas vítimas de violência.

O evento acontece na Praça Center, e contará a participação da cantora Sandra Horta, Nené Lopes (Gota D`Arte), Admilson Mendes (Donu Nha Distinu), Hermem Freire (Bididó), Odair Furtado, Kátia Lopes, Jannette Sanches, artistas de diferentes manifestação artísticas que irão “gritar” pelas mulheres e meninas vítimas da violência.

O Festival Grito de Mulher é um festival internacional de poesia com origem na república dominicana que reúne as vozes do mundo através de uma cadeia de eventos socioculturais e multidisciplinares em conjunto com artistas e instituições solidárias, para trazer mensagens de autoestima, respeito e tolerância zero contra a violência contra mulheres e meninas.

“Durante todo o mês de Março de 2024, o Festival Grito de Mulher realizará cerca de duzentos eventos como parte do projecto da ONU Mulheres Equality ONU Mujeres, este ano sob o lema – “Minha arte é o meu grito “como forma de dar voz a todas as mulheres que sofrem em silêncio e aumentar a consciencialização sobre as diferentes formas de violência que as mulheres enfrentam”, indica a mesma fonte.

Este festival, conforme a mesma fonte, pretende reunir e unir todas as artes e expressões para alcançar um poderoso impacto a partir de uma plataforma integral de activismo. “Homens e mulheres, poetas, músicos, artistas de todo o tipo de arte são convidados a dar o seu contributo para esta causa”.