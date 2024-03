Jornalista polaca promove divulgação de filmes cabo-verdianos em comunidades urbanas e rurais do país

“Filme na mochila” é um projeto criado pela jornalista e realizadora polaca Emília Wojciechowska, que, há seis anos, difunde o cinema cabo-verdiano no seio das comunidades, visando promover os filmes nacionais e incentivar os jovens a produzir cinema.

De mochila às costas, Emília tem percorrido comunidades, em várias ilhas, para realizar sessões de cinema através do seu projecto “Filme na mochila”.

“Filme na mochila é um projecto de cinema ambulante, que promove o cinema cabo-verdiano e que leva filmes onde está o público”, explicou em conversa com a Inforpress, Emília Wojciechowska que avançou ter iniciado o projecto em 2018.

Inicialmente, segundo relatou, o propósito era levar filmes cabo-verdianos à Polónia, porque queria que os polacos descobrissem Cabo Verde e a sua cultura através do cinema.

Entretanto, nesse mesmo ano, decidiu, também, implementar a ideia em Cabo Verde, porque, segundo disse, “não temos oportunidades de ver filmes feitos nas ilhas”.

“Na minha mochila, tenho filmes de quatro ilhas, mas estou a procurar também de outras ilhas. Espero encontrar, daqui a nada, filmes do Maio e do Fogo”, frisou.



São Vicente e Santo Antão foram as primeiras ilhas onde Emília começou a projectar filmes nas comunidades. Depois, seguiram-se para São Nicolau, Sal e Boa Vista. Neste momento, ela está em Santiago, onde já projectou filmes em dez comunidades, sendo algumas na Praia e outras no interior.



Emília contou ainda que tem recebido apoio de moradores dos locais que visita para realizar as sessões de cinema.



Através de exibições de filmes, ela revelou à Inforpress que quer também “incentivar os jovens a verem filmes feitos em Cabo Verde e por cabo-verdianos, para começarem a pensar em histórias que podem contar”.



Para fazer o seu projecto funcionar, Emília explicou que precisa apenas de um computador, um projector, uma coluna, uma parede branca e uma tomada com a energia. Contudo, mencionou que tem enfrentado dificuldades como a falta de meios financeiros e da electricidade, nalgumas zonas.



Maio, Fogo e Brava são as próximas ilhas a acolherem o projecto “Filme na mochila”, que tem ajudado os cabo-verdianos a descobrir o cinema nacional.