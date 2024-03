Kriol Jazz promove conversa aberta com universitários da Praia

O KRIOL JAZZ FESTIVAL, que regressa à cidade da Praia a 4, 5 e 6 de Abril de 2024, vai apresentar-se na Universidade de Santiago, no Campus da Praia, para uma conversa aberta no dia 3 de Abril às 17h30.

Segundo um comunicado da US, a sessão contará com a presença do director-geral do festival, Djô da Silva.

A sessão contará ainda com um momento musical no terraço panorâmico do campus, com actuação da cantora Jennifer Solidade, acompanhada pelo músico Hernani Almeida.

“Uma excelente oportunidade para conhecer de perto o trabalho e a visão por trás do evento que tem contribuído, ao longo das suas 13 edições, para projetar a cidade da Praia e Cabo Verde no panorama cultural e turístico mundial”, lê-se.

Fundado em 2009, o KRIOL JAZZ FESTIVAL tem homenageado figuras da música crioula, como Horace Silver, Codê di Dona, Cesária Evora, Manuel Clarinete, Morgadinho, Dany Silva, Chico Serra, Humbertona, Bulimundo, Tubarões, Pedro Rodrigues, Daniel Rendall, Nhonho Hopffer Almada e, nesta edição, Ney Fernandes - compositor e instrumentista cabo-verdiano.