​Ministério da Cultura realiza conversa aberta sobre Formalização da Classe Artística na 10ª edição do AME

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), em parceria com o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, realiza esta terça-feira, 02, pelas 15h30, no Auditório do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, uma conversa aberta sobre a Formalização da Classe Artística.

A conversa aberta está enquadrada na 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que acontece durante esta semana, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota do MCIC, esta sessão de conversa aberta tem como base o Estatuto do Profissional da Arte e da Cultura (Estatuto do Artista).

Neste sentido, o MCIC, através da DGAIC convidou várias instituições do estado para falarem sobre o processo de formalização, tais como a Direcção Nacional de Receitas do Estado (DNRE), o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), a Pró Empresa e a Casa do Cidadão.

Para que tenha maior abrangência possível e chegue a artistas residentes e na diáspora, a conversa aberta acontece em formato híbrido, através, também da plataforma google meet, e contará com transmissão nas redes sociais.

Conforme a mesma, este é um importante encontro de discussão sobre a formalização do sector da cultura, com particular incidência para a classe artística. “A pandemia da Covid-19 veio mostrar a grande fragilidade do sector da cultura e dos seus trabalhadores”.

A mesma fonte acrescentou que a formalização do mesmo é um passo importante para que os profissionais da cultura não estejam vulneráveis em fases de crises como a que aconteceu durante a pandemia da Covid-19.

O encontro contará, ainda, com a presença do vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia e do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.