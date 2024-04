​Funchal recebe primeira edição do Festival Cultural Raízes e Ritmos

O Funchal, no arquipélago da Madeira, recebe no dia 10 de Abril a 8 de Junho, a primeira edição do Festival Cultural Raízes e Ritmos. Um evento que acontecerá na Quinta Magnólia - Centro Cultural, e levará para a capital do arquipélago de Madeira a arte, literatura, música, gastronomia e a experiência da cultura cabo-verdiana.

Organizado pelo Consulado Honorário da República de Cabo Verde na Região Autónoma da Madeira e a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o evento conta com a parceria da Associação de Promoção da Macaronésia (APMM).

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, este evento cultural decorrerá no coração do Funchal, tendo o início no dia 10 de Abril, às 15:00 com a exposição inaugural "Entre Ilhas – Narrativas Plásticas e Visuais de Cabo Verde".

“A exposição contará com obras de 23 artistas, que celebram a diversidade e riqueza da cultura cabo-verdiana, criando pontes entre as ilhas do arquipélago e o mundo. O festival convida ao diálogo intercultural e enaltece a língua portuguesa como um laço de expressão cultural comum”, realça.

Segue-se uma ode musical ao Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, a Morna, interpretada pela cantora Maria Alice e pelo pianista Humberto Ramos. O dia encerra-se com uma experiência gastronómica autêntica, orquestrada pelo Chef Elson da Luz.

Conforme a mesma fonte, no decurso do festival, será acolhido um conjunto de iniciativas literárias, destacando-se o workshop "Liberta o Escritor que há em ti" por João Manuel Ribeiro e lançamentos literários pela professora Manuela Vieira.

“Enfatiza-se igualmente a inclusão de um programa educativo, de 6 a 10 de Maio, que convida participantes a pintar ao som das harmonias da Morna, proporcionando um enriquecimento cultural e educativo”, realça.

No dia 8 de Junho, está agendado o lançamento do livro “Maria Campinas, a menina que veio das estrelas”, da professora Manuela Vieira. Entrega das telas pintadas pelas crianças e encerramento do festival.

A organização espera que o público participe nesta celebração que irá explorar as muitas faces da identidade cabo-verdiana.