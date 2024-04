​Maura Delgado feliz por participar no AME

A cantora cabo-verdiana, que reside nos Estados Unidos da América disse que está muito feliz por poder actuar num dos palcos da 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME). A sua actuação aconteceu hoje, no início da tarde, no palco do Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Maura Delgado encantou o público com a sua linda e poderosa voz. Durante a sua actuação no Daycase, Maura cantou temas da sua autoria e de artistas como Sara Tavares e Orlando Pantera. No final do show, a cantora disse que foi muito bem recebida pelo público: “não tenho palavras para descrever, estou muito feliz”. “É a primeira vez que estou a apresentar num show em Cabo Verde, estava muito nervosa e com muito frio na barriga, mas o público e a minha banda foram muito receptores”, destaca. Maura conta que a sua participação no AME foi uma resposta a um pedido feito ao universo. “E a minha resposta foi ter sido aceita para estar no AME, estou aqui não só uma exposição como artista, mas resposta de um pedido que tinha feito, então é muito importante para mim, estar a participar no AME. A jovem artista afirmou que há dois anos canta profissionalmente, pois tinha participado num projecto musical, de onde saiu o single “100 Travon”, que lhe deu visibilidade. “Deus não me deu este presente do nada, então resolvi seguir com a música. E hoje estou aqui”, acrescenta. A cantora anunciou a chegada de um single da sua autoria, para final deste mês. “Também estou a trabalhar em outros projectos com outros artistas, mas ainda não posso dar mais detalhes”. Mas, garante que tem muito para dar ao público. Sobre a artista que a inspira, Maura fala de Sara Tavares. “Sara Tavares é uma das artistas cabo-verdiana que me inspira muito, não só como pessoa, mas pelo sentimento que a sua música traz. Então, ela é um exemplo para nós jovens artistas que estão a começar agora na música”. Maura Delgado frisa que ainda não definiu um estilo musical, mas disse que sempre canta morna e batuco. “Ainda estou a explorar um estilo, pois ainda não descobri qual é o meu gênero musical de eleição”. De lembrar que a 10ª edição do AME, que decorre desde segunda-feira, 01, na capital do país, encerra esta quinta-feira, às 21h35.

