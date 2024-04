​Gerson Spencer satisfeito com sua participação no AME

O artista maiense encerrou as actuações da 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME) com chave de ouro. Gerson Spencer desceu do palco muito satisfeito por finalmente conseguir concretizar um dos seus sonhos.

Gerson apresentou no palco do AME os temas do seu primeiro álbum “Voz lá no fundo”, onde mostrou um repertório muito eclético com batuco e músicas mais dançantes. Segundo disse, foi com muita honra e responsabilidade que fechou a 10ª edição do AME. “Fazer o encerramento da 10ª edição do AME, para mim é algo histórico”, que certamente vai guardar para sempre na sua memória. O artista maiense disse que participar no AME foi espectacular, ao mesmo tempo cansativo, mas que tudo valeu a pena. “Para mim participar no AME é algo importante, é algo que tenho vindo a lutar e a preparar e que já foi possivel”. Por outro lado, anunciou que está a preparar o meu mais novo álbum intitulado “Livre” que se tudo correr bem no próximo ano estará disponível. De lembrar que a 10ª edição do AME, que decorre desde segunda-feira, 01, na capital do país, encerrou na noite desta quinta-feira, 04.

