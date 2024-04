Cordas de Sol actuam em Maio na capital francesa

​O grupo musical da ilha de Santo Antão Cordas do Sol regressa em Maio à Europa, com um espectáculo em Paris, França, soube a Inforpress junto do responsável da banda musical, Arlindo Évora.

Arlindo Évora informou que o espectáculo em Paris está agendado para o dia 04 de Maio, em que este grupo musical de renome internacional, pretende “fazer uma viagem musical ao sabor dos Cordas do Sol”. Os Cordas do Sol prometem “convidados surpreendentes, pelos temas, pelo estilo e pela irreverência”, confirmando, para já, a presença no do artista cabo-verdiano Kiddye Bonz. A direcção deste grupo musical manifesta a sua satisfação pelo interesse que o espectáculo está a suscitar no seio da diáspora cabo-verdiana na França.

