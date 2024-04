​Livro “Jornada de Empreendedorismo” apresentado na Praia

O livro “Jornada de Empreendedorismo” de Marcos Barbosa Rodrigues e Luís Rasquilha será apresentado esta quarta-feira, 10, no Auditório do Banco de Cabo Verde, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, o livro é um convite para explorar os caminhos e segredos do empreendedorismo, uma jornada de descobertas que irá abrir a sua mente para um novo universo de oportunidades.

“O empreendedorismo é muito mais do que criar um negócio. É um estado de espírito, uma forma de encarar desafios, enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos e transformar paixões em empreendimentos prósperos”, indica.

A mesma fonte frisou que neste livro, os autores mergulharam nas raízes do empreendedorismo, explorando as suas origens históricas e o seu crescimento no mundo contemporâneo. “Conheceremos histórias, desvendaremos os elementos-chave do empreendedorismo, desde a identificação de oportunidades até a construção de uma empresa e a sua gestão do negócio”.

Este livro, conforme a mesma fonte, é um convite para se tornar um agente de mudança, para abraçar o espírito empreendedor que existe dentro de cada um de nós e transformar as suas aspirações em realidade. “A jornada do empreendedorismo pode ser desafiadora, mas também é repleta de recompensas e satisfações únicas”.

Luís Rasquilha é CEO do Ecossistema Inova. Experiência como Executivo, C-Level, Advisor e Conselheiro ao longo de mais de 25 anos de carreira, com passagens por 10 Países e 3 Continentes. Formação superior em comunicação, ‘marketing’, gestão, estratégia, digital e inovação em Universidades como Insead, MiT, Stanford, London Business School e Harvard, entre outras.

Luís Rasquilha é professor em Escolas de Negócios na Europa e na América Latina. Comprometido com crescimento efetivo e resultados sustentáveis dos negócios. Residente entre São Paulo no Brasil e Vilamoura em Portugal, Luís Rasquilha é coleccionador de relógios, ténis e hotwheels. Especialista em Estratégia pela Harvard Business School.

Marcos Barbosa Rodrigues é um empreendedor visionário com uma larga experiência no mundo executivo e empresarial. Com formação em Empreendedorismo e Gestão da Inovação pela Universidade Católica Portuguesa, teve ao longo da sua carreira intervenções em empresas de renome.

Foi Membro Efetivo encarregado da Missão para a Comunicação Social da AIAP. Unesco, CEO da Artecomum, Comunicação e Publicidade, CEO do Jornal OJE Cabo Verde e Partner / Strategy Responsável da Ayr Consulting, Trends & Innovation.

Hoje é Managing Partner da PIN.cv, CEO da Polis CV, Managing Partner / Senior President da Mgo Consulting Tecnologias de Informação, Presidente da Associação Comercial do Sotavento e presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo de Cabo Verde.