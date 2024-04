ADAD realiza, neste sábado, festival de peixe em Porto Mosquito

A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) realiza este sábado, 13, com início a partir das 09:30 um festival de peixe na localidade de Porto Mosquito no município da Ribeira Grande de Santiago.

O festival, avançou em nota a associação, visa celebrar a cultura local, demonstrar as variedades gastronómicas feitas com o produto, bem como, a sustentabilidade e riqueza dos recursos marinhos do País. Conforme afirmou, além de uma variedade de “peixes frescos” que serão postos à venda, o festival possibilita uma “deliciosa selecção de pratos de peixe” preparados pelos formandos, garantindo uma experiência gastronómica única. O festival conta com actuação dos músicos, Dj, e apresentação cultural das tradicionais batucadeiras, uma oportunidade, adiantou a ADAD, de apoiar os pescadores locais e promover o consumo responsável e saudável dos frutos-do-mar.

