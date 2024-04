​Indira lança videoclipe do single “Bu Bai”

Após “Mama” e “Finka Pe”, a artista Indira lança hoje o videoclipe do single “Bu Bai”. O videoclipe estará disponível nas plataformas de streaming a partir de hoje às 19h00 de Cabo Verde.

“Bu Bai”, faz parte do EP “Di Alma", da artista, lançado em Fevereiro do ano passado.

Segundo uma nota da Harmonia, “Bu Bai”, faz um retrato da história de um amor que tinha tudo para dar certo, mas que não resultou em nada.

O projecto “Di Alma" conta com sete faixas, onde a maioria é da sua autoria, e a artista assume o papel de roteirista das suas próprias histórias, sentimentos e vivências.

Neste projecto, Indira delinea ainda histórias do quotidiano cabo-verdiano de acordo com a sua própria perspectiva.

“Em meio à angústia, tristeza e incertezas, chega um momento em que a artista decide transpor no papel todos os sentimentos como a melhor forma de lidar com estes, traduzindo na lírica que compõem o EP”, relata a mesma fonte.

“Angústia”, “Mama”, “Bu Bai”, “Ka Tem Como”, “N Ka Tinha Nada”, “Kantu Bez” e “Finka Pé”, são os temas que fazem parte deste trabalho da artista.

O projecto conta com nomes como à artista Elida Almeida, Marte Gomes Ferreira, Bruno Beats, Sany San, Fredy Beats, Golden Beat, Amiro Beats e do beatmaker Afro16ar.