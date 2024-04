​Sodad - Festival d´Morna recebe financiamento do Ministério da Cultura

A 10.ª edição do Sodad - Festival d'Morna recebeu o apoio financeiro do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) no valor de 300 mil escudos. O evento acontece este sábado, 13, na Vila de Praia Branca, berço da morna Sodad e do seu autor Armando Zeferino Soares.

Segundo o MCIC, numa publicação na rede social, Facebook, este apoio financeiro carrega consigo, também, o peso da promoção da Morna – Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2019, das composições que elevam a alma dos cabo-verdianos no país e além-fronteiras, dos nomes sonantes e emergentes da morna, da Praia Branca onde foi instalada o primeiro Centro Interpretativo da Morna do mundo. A 10.ª edição o “SODAD - Festival d'Morna” vai levar para Tarrafal de São Nicolau várias vozes da morna para elevar esta que é a alma do povo de Cabo Verde e que também está inscrita na alma da humanidade. Organizado pela Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, o evento contará com a participação de artistas residentes nas ilhas do Sal, Boa Vista, Santiago, São Vicente, Santiago, São Nicolau, e da diáspora, com destaque para a cantora Nancy Vieira. O festival, este ano, presta homenagem, a título póstumo, ao instrumentista Matias Santos Vieira, pai dos Conceituados artistas Paulino Vieira e Toi Vieira, em reconhecimento ao seu contributo para a música e a cultura da ilha e do país. O evento que já vai na X edição, pretende promover a cultura cabo-verdiana, a ilha e a música “Sodade”, por entender que a cultura é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento e crescimento local. Para além do festival, a autarquia está a realizar um leque de actividades como a Caminhada e a habitual conferência.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.