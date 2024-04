Cerca de 20 artistas participam na gala solidária a favor do baterista Tey Santos

Cerca de 20 artistas vão participar, com suporte da banda Serenata, na gala solidária de angariação de fundos para apoiar o baterista Tey Santos, que deverá acontecer no dia 27 deste mês, na Academia Jotamont, em São Vicente.

Esta informação foi avançada à Inforpress por Kikas Silva, um dos organizadores do evento. Segundo a mesma fonte, após a divulgação da iniciativa de apoiar o artista, que enfrenta problemas de saúde, vários artistas aderiram pelo que o cartaz do evento já está fechado.

“Muitos artistas e pessoas anónimas têm procurado a organização para perguntar como podem ajudar, o que nos deixa muito satisfeitos. Neste momento, já temos o elenco completo que vai participar no show do dia 27. O suporte será da banda Serenata, mas temos outros instrumentistas que também quiseram participar”, explicou a mesma fonte, lembrando que, paralelamente a esta iniciativa, as pessoas podem apoiar Tey Santos através da conta da esposa.

Do elenco que vai actuar constam nomes como Jovino Santos, Carmen Silva, Mamadu Sulabanku, Duda Teixeira, Toi Cabicinha, Carla Lima, Dany Mariano, Riza Sanches, Yanik Oliveira, Zizi Va, Bau Almeida, Bertania Almeida, Zé Luís, Cláudia Sofia, Edson Oliveira, Gabriela Mendes, Djoyss Lopes, Nadine Silva, Duca Cruz, Ivone Ramos e Djo Pedro.

Conforme Kikas Silva, os bilhetes custam mil escudos e já estão à venda.

Tey Santos (Antero Gonçalves dos Santos), 69 anos, é instrumentista (bateria e percussionista) e compositor. Colaborou em palco e em estúdio com vários artistas cabo-verdianos dos quais Luís Morais, Paulino Vieira, Boy G Mendes, Bau, Voginha, Cesária Évora, Antonim Travadinha, Vasco Martins e com artistas portugueses como Rui Veloso e Sérgio Godinho.

Também fez parte de vários grupos como os Caites, Kings, Pedra d´Calçada, Mindel Band e Orquestra Nacional de Cabo Verde entre outras colaborações.

Neste momento, o baterista enfrenta um problema de saúde, razão pela qual os artistas cabo-verdianos mobilizaram-se para realizar um espectáculo de angariação de fundos caso houver necessidade da sua transferência para tratamento no exterior.