​Atlantic Music Expo é membro do Fórum of Worldwide Music Festivals

O Atlantic Music Expo (AME) foi confirmado como membro do Fórum of Worldwide Music Festivals – FWMF (sigla em inglês), informou hoje a organização, num comunicado.

Para a organização, trata-se de uma excelente porta de oportunidades, network e colaborações que se abrem para os artistas, música e cultura de Cabo Verde.

A mesma fonte explicou que o FWMF é uma rede de festivais de músicas do mundo à escala Global e reúne mais de 50 festivais em todo o mundo; que vão de Marrocos à Noruega, de Belo Horizonte no Brasil a Eslovénia e da Bélgica e Holanda a Cabo Verde.

O FWMF permite aos seus membros a criação de uma forte rede com todos os profissionais e estabelece excelentes oportunidades de intercâmbio e capacitação constante.

"Juntos, os festivais do FWMF alcançam mais de três milhões de espectadores e convidam, todos os anos, centenas de artistas de todo o mundo para os seus festivais", indica a mesma fonte.

De recordar que a 10.ª edição do AME que aconteceu no início deste mês, na Cidade da Praia, contou com actuação de vários artistas nacionais e internacionais.

Além dos espectáculos, faz parte da programação do AME, feira com ‘stands’, conferência, workshops e reuniões one-on-one.