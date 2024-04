José Pereira Djudje inaugura hoje na cidade da Praia a exposição "Black Jeans Arte"

O artista plástico José Pereira Djudje inaugura hoje, pelas 17h00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, a sua exposição denominada "Black Jeans Arte", trazendo uma abordagem inovadora com a utilização exclusivamente de jeans para criar as obras.

A exposição vai até 22 de Abril, o Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe a exposição de pintura do artista plástico José Pereira Djudje. Segundo o artista em declarações à Inforpress, o nome "Black Jeans Arte" surge da singularidade do trabalho, uma colecção exclusiva de peças feitas inteiramente de jeans sem o uso de tinta. Embora originalmente planeava uma colecção de dez peças, apenas quatro puderam ser transportadas no avião que trouxe o artista de volta a Cabo Verde. Além destes, Djudje também apresenta seis quadros de pintura em alto relevo. Ele expressa sua motivação em oferecer algo diferente ao público cabo-verdiano, enriquecendo a cena artística local. “Eu trabalho na Disney Word em Orlando Flórida onde sempre tem grandes eventos e obras dessa natureza que não são feitos aqui, então sempre trago essas ideias para Cabo Verde. Temos bons artistas aqui então eu sempre gosto de trazer algo diferente”, explicou José Pereira. Natural da ilha do Fogo, residindo nos Estados Unidos desde 2001, o cabo-verdiano mantém “fortes laços” com sua terra natal, retornando anualmente para compartilhar suas criações, sobretudo na festa de São Filipe que, conforme assinalou, é “sempre bem-recebido”. José Pereira é pintor plástico na Disney Word em Orlando Flórida e já realizou várias exposições de pinturas em lugares como: Boston, Brockton, Orlando Flórida, França, Noruega e nas ilhas de Cabo Verde e com muitos anos a expor nas festas de São Filipe no Fogo.

