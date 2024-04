Farol São José, no Maio, vai receber obras de reabilitação

O farol São José, um monumento da ilha do Maio construído há seculos para, também, proteger o porto contra os ataques dos corsários vai ser alvo de reabilitação nos próximos tempos.

De acordo com o Instituto do Património Cultural, em colaboração com o Instituto Marítimo e Portuário, no rolo dos oito faróis históricos em Cabo Verde a serem reabilitados consta o de São José na ilha do Maio.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas informa que o projecto "Faróis de Cabo Verde", financiado pela Cooperação Espanhola, através da Agência Espanhola de Cooperação e Desenvolvimento, visa promover a reabilitação e potencialização de faróis históricos.

Com esta reabilitação, salientou, pretendem conservar a integridade destes monumentos, enquanto elemento patrimonial e de segurança marítima e promover a sua integração no roteiro turístico e cultural nacional.

Para tal, está delineada a criação de espaços de interpretação, melhoria do acesso e sinalização e a agregação de novos serviços a nível de espaços de lazer e contemplação.

Além do farol São José, o projecto beneficia mais sete faróis históricos nacionais, quais sejam, "Dona Maria Pia na Praia em Santiago, Farol de Ponta Preta no Tarrafal de Santiago, Fontes Pereira de Melo (Farol do boi) em Santo Antão, Farol Don Luis I em São Vicente, Farol Dona Amélia em São Vicente, Farol Morro Negro na ilha da Boa Vista, Farol do Leste em São Domingos”, destacou.

Adianta ainda o Ministério da Cultura, que os faróis seleccionados representam marcos históricos “importantes” que testemunharam séculos de navegação e actividade marítima e o objectivo principal do projecto é preservar a rica história marítima do país, promovendo a diversificação dos pontos turísticos.

De realçar que o farol São José, recebe diariamente visita dos turistas nacionais e estrangeiros, tendo em conta a sua localização e valor patrimonial da ilha, que no passado entreposto na rota do sal, razão pela qual aconteceram vários combates entre navios ingleses, franceses e outros.

O mesmo monumento serve de apoio à navegação, que outrora era alimentado com o óleo de baleia, mas que hoje em dia utiliza energia fotovoltaica.