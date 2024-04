São Vicente acolhe em Maio 1º. Encontro Internacional Lusófono de Literatura, Arquitectura e Património

A cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, recebe nos dias 9 e 10 de Maio o primeiro Encontro Internacional Lusófono de Literatura, Arquitectura e Património, que decorrerá no Centro Cultural do Mindelo.

De acordo com informações divulgadas pela Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, que organiza o evento em conjunto com o Centro de Humanidades da Universidade de Lisboa (Portugal), o encontro terá um modelo híbrido, ou seja, presencial e online. “Este evento tem como principal propósito homenagear Fátima Bettencourt e Dina Salústio, duas escritoras naturais da ilha de Santo Antão, procurando pensar esse espaço na sua diversidade de forma (inter)multidisciplinar, ou melhor, reflectir sobre nuances literários, arquitectónicos e patrimoniais de cada lugar e, imprimir naquilo que o distingue, alguma relevância e novos caminhos de leitura espacial e identitária”, lê-se no comunicado. Além da homenagem, o encontro terá painéis temáticos sobre “Literatura e autores dos Países Africanos de Língua Portuguesa numa perspectiva comparada”, “A literatura e o espaço em diálogo”, “A literatura, arquitectura e património: interseções, colonização, descolonização, neocolonialismo e decolonialidade” e sobre “Memória, resistência e oralidade” entre outros.

