Amílcar Semedo estreia-se no B.Leza em Portugal

O músico, compositor e intérprete Amílcar Semedo estreia-se no B.Leza Club, em Portugal, na noite de terça-feira, 30 de Abril. Mas antes disso, Amílcar estará esta sexta-feira, 19, num concerto intimista no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, para apresentar temas da sua autoria e de outros compositores.

Amílcar Semedo encanta o público da Cidade da Praia, e não só, com a sua voz envolvente e o seu talento singular.

O músico descobriu o seu talento musical há cerca de sete anos. Em 2012, participou no concurso Talentu Strela 2 e foi aí que começou a ver a música com outros olhos, mergulhando nas noites cabo-verdianas da capital e nos outros concelhos do país.

O ano passado deu a conhecer ao público os seus primeiros dois singles “Kudim” e “Lua Ki Suma”, que capturam a essência e a autenticidade da música tradicional, ao mesmo tempo que incorporam elementos contemporâneos que ressoam com os ouvintes modernos.

O percurso e obra de Amílcar Semedo reflectem a profunda afinidade às suas raízes cabo-verdianas e a visão inovadora com que o artista reinterpreta a tradição.

Em entrevista ao Expresso das Ilhas, o músico revelou que a sua estreia no B.Leza é a realização de um dos seus sonhos como artista. “O meu show em Portugal é a minha primeira saída para fora do país e a realização de um sonho”.

“É meu sonho que um dia pudesse cantar como artista profissional no espaço B.Leza, e é isso que vai acontecer. É justamente no espaço B.Leza que vou fazer o meu primeiro show internacional”.

A oportunidade de actuar no B.Leza surgiu através do edital “Apoio à Internacionalização aos Artistas Cabo-verdianos”, lançado este ano pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. “Será um show beneficente, onde a receita arrecadada será destinada aos estudantes cabo-verdianos que estão a estudar em Portugal”.

Concerto na Praia

Para o seu concerto esta sexta-feira, no Palácio da Cultura, Amílcar promete levar o seu dia-a-dia. “No show de sexta-feira, vou mostrar aquilo que sou, os meus singles e alguns outros temas que estão relacionados com o meu dia-a-dia”.

Neste concerto, o artista terá convidados como as batucadeiras Mondon, do bairro Eugénio Lima, Tidy Rodrigues, Emily e promete algumas surpresas. “Será um show bonito. A minha ideia é ter o palco do Palácio da Cultura cheio e por aquilo que estou a ver, vou ter a casa cheia, porque 70% dos bilhetes já estão vendidos. Então, acredito que vou ter a casa cheia”.

O artista estará neste concerto acompanhado por uma banda formada por Ndú, na bateria, Caluca Tavares, no teclado e Nónó na guitarra.

Disco

Amílcar Semedo pretende, ainda este ano, lançar o seu primeiro álbum, mas diz que não depende só dele fazer todo o trabalho.

“A minha perspectiva é de ter o meu disco no mercado ainda este ano. A ideia é até o final do ano, mas a vida de um artista é um pouco ingrata. Estou a tirar os singles um de cada vez. Já estamos a fazer o projecto, é algo que quero que aconteça e estou a fazer de tudo para acontecer, mas às vezes há coisas que não dependem só de mim”, relata.

Na mesma linha afirmou que está a trabalhar com um custo muito elevado, porque fazer música 100% tradicional é um pouco custoso.

“O meu trabalho é algo criado, tenho que me inspirar para escrever, depois tenho de entrar no estúdio para colocar uma guitarra, percussão, piano, para fazer uma junção, e fazer o tema como antigamente. Então tudo isto é um custo, porque tens de pagar os músicos, bandas e salas de estúdio, e tudo isso é dinheiro. Se tivesse dinheiro faria tudo este ano”, destaca.

O artista revela que o seu sonho no mundo da música é de ser conhecido não só em Cabo Verde, mas também pelo mundo fora. “Por toda a diáspora, acredito que esse é sonho de todos os artistas cabo-verdianos quando estão no início de carreira a solo. É um sonho que todos temos, para sermos conhecidos e sermos artistas de top, então é para isso que estou a trabalhar”.

Por isso, frisou que no dia 30 deste mês será a realização do seu primeiro sonho. “Então, estou muito emocionado e com aquela vontade para que este concerto aconteça, porque é a minha primeira actuação no estrangeiro”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1168 de 17 de Abril de 2024.