​Loco Music Company recebe autorização para emitir Códigos Internacionais de Gravação Padrão

A Loco Music Company acaba de receber uma autorização directa da Recording Industry of South Africa (RISA) para emitir Códigos Internacionais de Gravação Padrão (ISRCs).

Numa nota a Loco Music Company considerou que esta conquista marca um novo capítulo para a indústria musical cabo-verdiana, abrindo portas para o reconhecimento internacional e impulsionando o crescimento dos artistas nacionais.

“Os ISRCs, códigos alfanuméricos exclusivos de 12 dígitos, servem como identidade única para gravações sonoras e videoclipes, facilitando o rastreamento e a gestão dos direitos autorais em todo o mundo”, explica.

A mesma fonte citou que esta padronização garante que artistas e produtores recebam a devida compensação pelo uso de seu trabalho, assegurando a justiça e a transparência na indústria musical.

“A concessão da autorização à Loco Music Company pela RISA, organização sem fins lucrativos que representa os interesses das gravadoras na África do Sul e administra os ISRCs no país, é um reconhecimento da crescente relevância e do potencial da música cabo-verdiana no cenário global”, realça.

Conforme a mesma fonte, a Loco Music Company apontou que para artistas e gravadoras cabo-verdianos, essa conquista significa acesso directo à obtenção de ISRCs, eliminando a necessidade de intermediários. “Essa simplificação do processo deve reduzir custos, agilizar a distribuição e o rastreamento da música cabo-verdiana internacionalmente, impulsionando a competitividade e a visibilidade dos artistas locais”.

No mesmo documento, o CEO da Loco Music Company, Daniel Costa acrescentou que esta é uma grande notícia para a indústria musical de Cabo Verde e para a Loco Music Company PLC. "É um reconhecimento do talento vibrante e do potencial do sector musical do nosso país, e da sua crescente importância no cenário global".

“A iniciativa da Loco Music Company em parceria com a RISA promete revolucionar a forma como a música de Cabo Verde é distribuída e consumida no mundo. Através da emissão directa de ISRCs, espera-se que o país ganhe ainda mais destaque no cenário musical internacional, impulsionando o reconhecimento de seus artistas e contribuindo para o enriquecimento do ecossistema musical global”, sublinha.

A Loco Music Company é uma gravadora sediada em Cabo Verde que se dedica a promover e distribuir a música local para o mundo. Com um compromisso com a qualidade e a inovação, a empresa oferece aos artistas cabo-verdianos uma plataforma para alcançar o sucesso internacional e compartilhar sua música com um público global.