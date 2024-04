​Acácia Maior em concerto em São Vicente

O colectivo musical Acácia Maior estará no dia 10 de Maio, num concerto intitulado “Acácia na Terra, uma aventura Maior”, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), na ilha de São Vicente.

Depois de terem actuado na Cidade da Praia, no mês de Março passado, o colectivo vai levar as suas magias à ilha de Monte Cara.

Com o lançamento, em 2023, do álbum de estreia “Cimbron Celeste”, Henrique Silva e Luís Firmino, fundadores do projecto, sentiram a necessidade de trazer a sua árvore musical à Terra Natal que lhes possibilita tantas inspirações.

Segundo o colectivo o objectivo é levar o projecto do concerto a cada uma das nove ilhas habitadas de Cabo Verde, e, em cada ilha, ter pelo menos um artista local como convidado.