Nomeada em três categorias nos CVMA Cremilda Medina fala em reconhecimento pelo “trabalho sério e com qualidade”

A artista cabo-verdiana residente em Portugal Cremilda Medina está nomeada em três categorias nos Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2024 e considera que as nomeações é o reconhecimento pelo trabalho “sério e com qualidade” que tem feito.

Em declarações à Inforpress, em Lisboa, reagindo às nomeações nas categorias de Coladeira do Ano, Morna no Ano e Intérprete Feminina do Ano, Cremilda Medina parabenizou todos os artistas nomeados nas 17 categorias da XIII edição dos CVMA, cuja gala de premiação acontece no dia 01 de Junho, na cidade da Praia.

“Ser reconhecida é um sinal de que o trabalho que tenho feito é sério e com qualidade, mas não sou só eu. Atrás de mim estão todos os músicos que dão tudo de si para que todas as músicas que gravo e regravo, possam ter qualidade e, acima de tudo, transmitir a essência do povo cabo-verdiano através de cada nota que tem na nossa Morna e toda essa morabeza reflecte no carinho que cada pessoa recebe”, considerou.

Cremilda Medina sublinhou, no entanto, que não trabalha para prémios, já que canta Cabo Verde com “todo amor e carinho, através da morabeza da Morna”, que é o estilo com se se identifica, por isso, recebe as nomeações para a categoria da Morna e melhor intérprete, com humildade, porque não considera que tenha “a melhor voz” e que todos que fazem esse trabalho poderiam estar nomeados.

Na categoria de Coladeira do Ano, Cremilda Medida, com a música “Temp d’Jôrge Cornitim”, está nomeada juntamente com Assol Garcia - “Txuska” e Neuza - “Dixan Bai”.

Para Morna no Ano, com a música “Nova Aurora”, a artista está nomeada juntamente com Bertânia Almeida - “Amor Profundo” e Tibau Tavares - “Negra do Mato”, enquanto que para Intérprete Feminina do Ano, Cremilda Medina “Alô Alô São Vicente”, disputa com Assol Garcia - “Dudú”, Ceuzany - “Mindelo” e Soraia Ramos - “Nha Terra”.

“É claro que o que vem é sempre muito bem-vindo e este ano estou nomeada em cinco categorias, sendo três na CVMA e duas na IPMA nos EUA, em que os vencedores serão anunciados no dia 04 de Maio. É uma alegria enorme cada vez que sou nomeada, neste caso nos EUA, porque é além-fronteiras e quer dizer que onde está um crioulo está a ouvir Cremilda ou outro artista de Cabo Verde ou uma Morna, coladeira ou funaná, e é uma forma de divulgar e fazer publicidade para o nosso país”, frisou.

Na 12ª edição dos International Portuguese Music Awards (IPMA - Prémios Internacionais de Música Portuguesa, em português) 2024, Cremilda Medina está nomeada para as categorias “People’s Choice” e “World Music”.

A artista também revelou que já está a trabalhar no seu próximo álbum, mas sem avançar data, e que a partir de Maio e até Agosto já tem alguns concertos agendados.