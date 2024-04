​SCM felicita autores pelo Dia Mundial do Direito de Autor

A Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM) felicita os seus membros e a todos os autores pelo Dia Mundial do Direito de Autor, que se celebra hoje, 23 de Abril.

Numa nota enviada alusiva a esta data, a SCM disse que enquanto entidade de Gestão Coletiva de Direitos Autorais no domínio da música, deseja aos autores de todo o mundo, aos professores de música e, em especial, aos membros, votos de um dia feliz e cheio de muita criatividade.

“Aos nossos queridos membros desejamos que seja um dia de muita inspiração, para que novas e extraordinárias obras possam nascer, para enriquecer e elevar o nosso país, fazer progredir a nossa cultura, pelo que expressamos a nossa calorosa felicitação aos autores do nosso país que tudo têm feito para o seu engrandecimento”, lê-se no documento.

Conforme a SCM, todo o autor é um inspirador porque, através da criatividade de um autor, podemos transmitir vários sentimentos que promovem, muitas vezes, inspirações inovadoras.

“A SCM aproveita o momento singular do ano para agradecer e congratular-se com as notáveis e preciosas obras, expressando a nossa maior estima a todos os autores do mundo inteiro pelo magnífico trabalho que vêm criando, reiterando o mais merecido reconhecimento e renovando o encorajamento pela entrega e dedicação de todos os autores”, referem a mesma fonte.

O Dia Mundial do Direito de Autor foi instituído pela UNESCO, em Novembro de 1995, e é comemorado desde 1996, a 23 de Abril, com o intuito de promover as obras dos autores, que têm contribuído para o progresso da cultura, e incentivar os autores para que possam sobrevir novas inspirações.