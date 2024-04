​Mistério da Cultura realiza actividades comemorativas dos 50 Anos do 25 de Abril e do Encerramento do Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, em colaboração com o Instituto do Património Cultural (IPC) anuncia o arranque das actividades comemorativas dos 50 anos do 25 de Abril e do Encerramento do Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago.

As actividades que contam com a parceria da Cooperação Portuguesa, começam manhã, 25 de Abril com o acto de lançamento do Selo Postal de "Homenagem aos 50 anos do 25 de Abril, apresentação da Estratégia de Candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial e momento cultural.

Segundo uma nota do IPC, as actividades terão início às 14h30, no Campo de Concentração do Tarrafal, “representando um marco histórico de inegável relevância para Cabo Verde e para a luta pela liberdade e democracia”.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, presidirá esta quinta-feira, à cerimónia de lançamento do Selo "50 Anos de 25 de Abril e da Democracia", no Campo de Concentração de Tarrafal, na ilha de Santiago.

A mesma fonte indicou que esta emissão filatélica conjunta, realizada em colaboração entre Portugal e Cabo Verde, constitui uma homenagem aos "50 Anos da Revolução de 25 de Abril".

Durante o evento, será também apresentada a Estratégia de Candidatura do Campo de Concentração a Património Mundial, pelo Instituto do Património Cultural, reconhecendo-se a importância histórica deste local emblemático.

O Governo, em colaboração com Portugal, principal financiador, Angola e Guiné-Bissau, está empenhado em assinalar esta data de significativa importância com uma série de actividades conjuntas, agendadas para os dias 25, 26 de Abril e 08, 09 e 10 de Maio.