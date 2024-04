Câmara da Praia realiza conjunto de actividades para celebra Dia da Cidade e do Município

30ª Edição do Festival da Gamboa, Festas da Cidade e do Município, corrida de cavalo são algumas das actividades que a Câmara Municipal da Praia vai realizar para celebrar o Dia da Cidade e do Município. A Cidade da Praia comemora no dia 29 de Abril, 166 anos de idade, e no dia 19 de Maio, 50 anos de município.

Numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, 25, o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, anunciou as actividades que vão ser realizadas, pelo edil praiense, para celebrar as datas.

Segundo Jorge Garcia estão programadas actividades na área do desporto, cultura, infraestrutura e empreendedorismo, “designadamente ao final da Taça do Município de 1ª Divisão de Santiago Sul, a exposição da pintura do artista David Lima, a Taça do Município andebol, basquetebol e voleibol masculino e feminino, a Kopa Rubera, modalidades de desporto adaptado, Giro Praia, Jornadas de empoderamento jovem e Festival de Ginástica “Patinho Feio”.

Este sábado, 27, o Largo de Quebra Canela irá acolher às 22h00, o tradicional show de abertura das “Festas da Cidade e do Município”, que contará com actuação do grupo musical Ferro Gaita, Mito Kazkaz e outros artistas locais.

Conforme disse, a programação que se vai prolongar até finais de Maio, com realização da aguardada corrida de cavalos, abrange também outros momentos altos, nomeadamente a Sessão Solene no dia 17 de Maio, na Assembleia Nacional, que será presidida pelo Presidente da República José Maria Neves, e também será realizada a 30ª edição do Festival da Gamboa, que terá lugar nos dias 17 e 18 de Maio, na Praia da Gamboa.

Em relação ao Festival da Gamboa afirmou que estão no processo de compor as listas dos artistas que vão actuar e também com quem é que vão trabalhar a nível de suporte logístico. Mas avançou que o Festival da Gamboa vai ser na mesma modalidade e que os bilhetes vão continuar a custar 500 escudos por dia.

Além dos eventos já anunciados, frisou que a Câmara Municipal irá lançar no dia 19 de Maio, as primeiras pedras e inaugurar diversas obras que irão contribuir para construir novas centralidades, incrementar a dinâmica económica e empoderar outras categorias sócio- profissionais.

Em parceria com a Assembleia Municipal, avançou que a Câmara Municipal tomará parte do acto de abertura da Rampa dos Poetas, na inauguração do Busto do poeta Jorge Barbosa e num pôr-do-sol poético no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

“Teremos várias obras e inaugurações, mas vamos falar só de dois, nomeadamente a Casa do Artesão, no Cinema da Praia, portanto, que vai ser um espaço muito importante para dinamizar o sector do artesanato. E posso falar também de uma obra estruturante lá na Praia da Gamboa, que é a obra do Projecto Boca Baila, que em princípio no Dia do Município será inaugurado”, destaca.