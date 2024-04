​Humberto Ramos apresenta projecto “Songbook” em Portugal

O músico cabo-verdiano Humberto Ramos apresenta no dia 3 de Maio, no Centro Cultural de Cabo Verde em Portugal, o projecto “Songbook”. O projecto é apoiado pelo PAD - Programa de Ajuda Direta do Governo australiano que celebra os 15º aniversário do PAD em Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, trata-se de um projecto dedicado à música de Cabo Verde, que numa primeira fase editará 20 livros, de 20 compositores, com 20 temas/compositores. A mesma fonte indicou que o "Songbook" contém letras e cifras e ainda partituras em formato Leadsheet (melodias com letras e cifras). “O volume I, com temas do próprio Humberto Ramos, foi lançado no CCCV em Dezembro de 2022 e em 2023, foi lançado o livro sobre as composições de Vuca Pinheiro, natural da Ilha Brava residente nos EUA”, frisa. Durante a apresentação, haverá ainda uma breve intervenção da Embaixadora da Austrália, Indra McCormick sobre o PAD em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

