​Beto Dias é convidado especial dos CVMA 2024

O artista Beto Dias é o quarto convidado especial da 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia.

Segundo a organização dos CVMA, Beto Dias é a voz de alguns dos mais intemporais hits da música cabo-verdiana, de canções que saltam de geração em geração e são sempre actuais. “Por isso, os CVMA têm a honra de anunciar Beto Dias como um dos convidados especiais da edição deste ano”.

Além de Beto Dias, a 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards, têm como convidados especiais o Jimmy P., Neyna e Nancy Vieira. Esta edição será apresentada por Kathy Moeda e José Carlos Malato.

Natural de Tarrafal de Santiago, Beto Dias emigrou aos 14 anos para os Países Baixos tendo feito parte do movimento de jovens artistas que a partir daquele país europeu afirmou a música de Cabo Verde no mundo.

Nos anos 90 integra o conjunto Os Rabelados ainda que mantenha ao mesmo tempo e com igual sucesso a sua carreira a solo. Deixou a banda em 1996 e desde então dedica-se à música em nome individual tendo já gravado nove discos.

Beto Dias personifica na voz e no estilo a fusão do cabo zouk, ritmo criado a partir das várias influências dos artistas cabo-verdianos na diáspora, com os ritmos tradicionais da sua génese: o funaná, o batuque, a coladeira.

Em 2011, Beto Dias venceu três categorias dos Cabo Verde Music Awards: Melhor Intérprete Masculino, Melhor Álbum Eletrónico e Melhor Funaná. Esteve também nomeado na Música do Ano com o mítico tema: “Totalmente di Bo”.