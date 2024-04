​Ivan Almeida e August Silva lançam EP “Reset”

Os artistas cabo-verdianos Ivan Almeida e August Silva lançaram no dia 19 deste mês, o mais novo EP intitulado “Reset”, com sete faixas musicais. Antes da chegada do EP, os músicos já haviam lançado no ano passado, dois singles: Korreria e F.A.M.E. (Nasci Pan Venci).

Segundo uma nota enviada, os dois temas já lançados são músicas fortes, com mensagem e atitude, que já revelam um pouco da energia do novo EP.

“Um trabalho com letras altamente motivacionais, cheias de conteúdo e de intervenção, mas que passam também pelo tema do amor. O EP apresenta sonoridades diversas, correndo pelo hip-hop, rap, trap, afrobeats, entre outros”, revela.

A mesma fonte frisou que a maioria dos temas estão em crioulo, mas que o EP passa também pelo português e inglês. “Revela novas facetas musicais de Ivan Almeida e de August Silva, experimentando-se cada um em áreas diferentes das já reveladas até ao momento”.

O trabalho apresenta as faixas: “Sigui”, “Eh Ka Nada”, “Korreria”, “F.A.M.E. (Nasci Pan Venci)”, “Call Me Loko”, “N’Gosta Di (Interlude)" e "Reset ".

Além de artista, Ivan Almeida é jogador profissional de basquetebol do Benfica, sagrado bi-campeão nacional em Portugal nas duas últimas épocas.

Ivan Almeida é igualmente jogador da Selecção Nacional de Cabo Verde. No verão de 2023, inclusive, ajudou o seu país a fazer história: tendo sido um dos obreiros que tornou possível a participação de Cabo Verde, pela primeira vez, no Mundial de Basket, que se realizou na Ásia.

Ao longo de 2023, surpreendeu todos os fãs que já admiravam os seus dotes como atleta, revelando agora talento enquanto artista. Depois de ter já participado em algumas músicas de outros artistas e na produção musical de trabalhos de terceiros, Ivan F Almeida lançou músicas em nome próprio, como cantor, produtor, compositor e engenheiro de som.

Dentro e fora do campo, em cima do palco ou fora dele, o atleta tem também vincado uma posição muito forte enquanto ativista, frisando, essencialmente, temas relacionados com o racismo. Inquieto, persistente e aguerrido, Ivan não perde uma oportunidade para alertar os mais desatentos, face a este problema latente ainda muito presente na sociedade.

August Silva é jovem artista cabo-verdiano, começou com 15 anos no mundo da música, assinando como Fat Boy. Integrou depois o grupo de rap chamado Ghetto Stars que trouxe inovação no panorama musical e rapidamente ganhou admiração do público, conseguindo até alguns prémios regionais.

A música "Dexan Respira", lançada pelo grupo, foi um hit na época, alcançando 100 mil visualizações no YouTube. August Silva iniciou depois sua carreira a solo, conciliando a vida musical com os estudos. Hoje, August Silva é um músico em ascensão na cena cabo-verdiana.

A sua discografia inclui um EP "Na Metadi Kaminhu", e vários singles com participações diversas. O tema “Fudido" deu-lhe um grande impulso e atribuiu-lhe ainda mais respeito no mundo do rap criolo.

August Silva tendo trabalhado com vários artistas e produtores como Ga Da Lomba, Djox, Dibaz, Cláudio Sousa, Cesf, Lenno Beats, o artista agora está a preparar o seu álbum a solo, que será lançado em breve.