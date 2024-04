Falece o Saudoso Humorista Nhu Puxin, um Ícone do Humor Cabo-verdiano

Faleceu João Batista Guerreiro Velhinho Rodrigues, mais conhecido pelo nome artístico Nhu Puxin e Nastaci Lopi, aos 82 anos. O falecimento ocorreu no hospital de Boston Medical Center após uma prolongada doença.

De acordo com as informações avançadas pela página "For CV", a morte do humorista ocorreu na sexta-feira, 26 de Abril. Nhu Puxin deixou um legado inestimável como um dos mais brilhantes humoristas cabo-verdianos de todos os tempos.

Suas "Maravilhosas Aventuras de Nhu Puxin contadas por Nastaci Lopi" encantaram e divertiram o país nas décadas de 80 e 90.

Além de seu talento cômico, Nastaci lopi demonstrou sua versatilidade artística ao ser vocalista da banda Sodade em 1969 e apresentar diversos programas de rádio e televisão, com destaque para o popular "Na Kanbar do Sol".

"Era um artista com uma voz semelhante à de Ildo Lobo", recordou o renomado artista Zerui Depina, que também fez parte da banda Sodade ao lado de Rodrigues.

Nascido na Ribeira da Barca, na ilha de Santiago, Rodrigues passou sua juventude em São Miguel, também em Santiago. Mais tarde, estabeleceu-se com sua família na zona de Achada Santo António, na Praia, e nos últimos anos viveu em Boston.

Ele deixa para trás sua esposa, Dores Velhinho Rodrigues, filhos Paulo Velhinho, Jo Velhinho e Marcos Velhinho, além de netos e netas.

Os detalhes sobre os arranjos funerários serão divulgados nos próximos dias, enquanto o país lamenta a perda de um dos seus mais queridos e talentosos artistas.