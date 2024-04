Mayra Andrade, Ferro Gaita e Fattú Djakité no Festival Músicas do Mundo em Portugal

As cantoras Mayra Andrade, Fattú Djakité e o grupo musical Ferro Gaita fazem parte do cartaz do Festival Músicas do Mundo de Sines 2024 (FMM Sines), que acontece de 20 a 27 de Julho, no concelho de Sines, Costa Alentejana, Portugal.

O grupo musical Ferro Gaita actua no dia 25 de Julho, no palco da Avenida Vasco da Gama. Fattú Djakité estará no palco do Castelo do FMM Sines, no dia 26 de Julho e a cantora Mayra Andrade actua no último dia do festival, dia 27, também no palco do Castelo.

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo – é um festival de música que se realiza todos os anos no concelho de Sines, Costa Alentejana, Portugal, no mês de Julho.

Segundo o diretor-geral do Atlantic Music Expo (AME), Augusto (Gugas) Veiga, Fattú Djakité estará no Festival de Músicas de Sines graças ao contacto que a cantora teve durante o evento deste ano.

“A cantora Fattú Djakité estará no Festival Músicas do Mundo de Sines já este ano, onde já iriam participar dois artistas cabo-verdianos: a Mayra Andrade e os Ferro Gaita, e já estavam os contratos feitos desde o ano passado”, anunciou.

Conforme disse, Fattú, devido aos contactos feitos no AME deste ano, já está no cartaz principal deste festival, que “é um dos maiores festivais de música do mundo. Mas há outros artistas nacionais também que já foram contratados para outros festivais à volta do mundo”.

Organizado pela Câmara Municipal de Sines, o FMM Sines é um festival de serviço público cultural povoado por espectadores-descobridores. Adoptando a música com espírito de aventura como assinatura, o festival define-se por uma programação diversificada apresentada em cenários históricos e urbanos de grande beleza e autenticidade, próximos de uma costa com paisagem protegida.

Festival criado em 1999

O festival foi criado em 1999 com o objectivo de valorizar o Castelo de Sines, ligado à biografia do navegador Vasco da Gama, através de um acontecimento que mostrasse a diversidade das expressões musicais do mundo. Hoje, o festival ultrapassa fisicamente as fronteiras do Castelo e dar a descobrir é a sua filosofia.

A programação do FMM Sines abarca a largueza da world music e transcende as suas fronteiras. Abre-se à folk, ao jazz, à música alternativa, à fusão e às músicas urbanas.

Mais do que um festival de world music ou música de raiz tradicional, o FMM Sines é um festival que procura músicas do mundo real como são feitas e vividas no nosso tempo: músicas miscigenadas, marcadas pelos contactos entre artistas de origens geográficas e culturais diferentes, devedoras dos movimentos de ideias e pessoas que definem a contemporaneidade.

O festival realiza-se nos centros históricos de duas localidades do concelho de Sines: a cidade de Sines (palcos do Castelo, da Avenida Vasco da Gama, do Centro de Artes de Sines e do Pátio das Artes) e a aldeia de Porto Covo (palco do Largo Marquês de Pombal).

Entre 1999 e 2023 (23 edições), o festival recebeu cerca de 1 milhão e 500 mil espectadores. Realizaram-se 730 concertos, em que actuaram mais de 3.800 músicos, oriundos de mais de 100 países e regiões.

Já passaram pelo FMM Sines: Taraf de Haidouks, Black Uhuru feat. Sly & Robbie, Hedningarna, Kronos Quartet, The Skatalites, Tom Zé, Femi Kuti, Seun Kuti, Hermeto Pascoal, Marc Ribot, Master Musicians of Jajouka, Trilok Gurtu, Toumani Diabaté, Mahmoud Ahmed, Gogol Bordello, Rokia Traoré, Asha Bhosle, Debashish Bhattacharya, Lee ‘Scratch’ Perry, Tinariwen, Ebo Taylor, Vishwa Mohan Bhatt, Mari Boine, Oumou Sangaré, Béla Fleck, Hugh Masekela, Mulatu Astatke, Angélique Kidjo, Salif Keita, Danyèl Waro, Billy Bragg, Richard Bona, Kroke, Huun-Huur-Tu, Bulimundo, Susheela Raman, Chico César, Omar Souleyman, Ladysmith Black Mambazo, Inner Circle, Ana Tijoux, Omara Portuondo e Lila Downs.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1169 de 24 de Abril de 2024.