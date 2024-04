Cancelada II edição do Prémio Literário Pedro Monteiro Cardoso por falta de participantes

A segunda edição do Prémio Literário Pedro Monteiro Cardoso foi anulada devido a insuficiência de participantes, disse a vereadora da Cultura, Lia Barbosa.

O vencedor do concurso deveria ser anunciado hoje, no quadro da programação das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe, à semelhança da primeira edição, mas como a entidade promotora do concurso recebeu apenas uma candidatura e decidiu pela sua anulação.

O edital do concurso Prémio Literário Pedro Monteiro Cardoso referente ao ano de 2023, 2ª edição, foi publicado na página oficial da câmara no dia 21 de Julho e as inscrições decorreram de 12 de Julho a 07 de Novembro, disse a vereadora.

Lia Barbosa salientou que a câmara apenas recebeu, no dia 26 de Outubro, a inscrição da obra “Contos Vivencia”, do autor Paulo Pina, acompanhada de todas a documentação exigida.

A vereadora avançou ainda que nos termos do edital, nomeadamente no ponto cinco, das categorias, o concurso fica anulado, “tendo em conta que só haverá concurso se tiverem inscritos pelo menos dois trabalhos concorrentes”.

A primeira edição do Prémio Literário Pedro Monteiro Cardoso contou com seis trabalhos a concurso, dos quais um foi desclassificado, por já ter sido publicado, tendo a obra “Festa tradisional na roda de burkan” (Festa tradicional à volta do vulcão, em português), de Lourenço Gomes de Pina, conquistado o prémio.

A vereadora Lia Barbosa disse que em relação ao Prémio Científico Literário Henrique Teixeira de Sousa, que será anunciado no próximo mês de Julho, na semana da cidade, celebrada de 05 a 12 de Julho, um total de três trabalhos deram entrada no prazo estipulado e nessa ocasião a câmara fará o anúncio do vencedor.