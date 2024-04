​Diogo Piçarra é convidado especial dos CVMA 2024

O artista português Diogo Piçarra é o quinto artista convidado especial da 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia.

Além de Diogo Piçarra, os CVMA 2024 têm também como convidados especiais, já anunciados, Jimmy P., Neyna, Nancy Vieira e Beto Dias.

Segundo a organização, Diogo Piçarra é um dos maiores nomes da nova geração musical de Portugal. “Campeão dos tops, detentor de vários discos de platina e um dos mais populares artistas da música portuguesa”.

A mesma fonte destacou que o cantor, compositor, autor, músico e produtor alcançou o estrelato com o seu álbum de estreia “Espelho”. Disco com o qual chegou ao 1º lugar da tabela de vendas, disco de ouro e disco de platina.

“Repetiu a façanha em 2017 com o segundo disco `do=s`, que lhe valeu a presença em importantes palcos e festivais como o Rock In Rio Lisboa, MEO Sudoeste, MEO Marés Vivas e Festival F”, realça.

Conforme indicou a partir de então assume-se como um dos mais promissores e talentosos músicos portugueses da atualidade. Pelo meio, Diogo Piçarra criou laços e amizade com outros artistas como Karetus, Jimmy P, Ana Bacalhau, Agir, Carolina Deslandes e Lhast, com quem partilha temas nos quais participa como autor, produtor ou intérprete.

Diogo Piçarra tem também colaborações com os artistas internacionais, tais como os espanhóis António José, Miriam Rodriguez, Pol Granch, Sabela, e os brasileiros Vitão, Anitta, Jão e Vitor Kley.

De destacar, o dueto que fez com Vitor Kley, “Nada É Para Sempre”, que conta com mais de 2,5 milhões de visualizações no YouTube e mais de 3,6 milhões de audições no Spotify.

Em 2022, lança “Sorriso”, um single pop electrónico que tem uma recepção estrondosa, conseguindo airplay simultâneo em todas as rádios nacionais, Top 200 do Spotify e serve de banda sonora a uma campanha do McDonalds.

Em 2022, na era pós pandemia esgotou o Altice Arena, a maior sala de espectáculos de Portugal. Faz também um tour internacional por Londres, Paris e Luxemburgo.

2024 começou com novo disco, “SNTMNTL”, cujos singles já figuram no top de várias rádios.