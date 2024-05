​8ª Edição do Festival CV Color em seis ilhas de Cabo Verde

A 8ª edição do Festival CV Color vai acontecer numa 1ª fase, em seis ilhas, entre os meses de Junho a Agosto. A organização pretende levar o festival aos concelhos do Paul (Santo Antão), Praia (Santiago), Santa Maria (Sal), Mindelo (São Vicente), Tarrafal de São Nicolau e Sal Rei (Boa Vista).

Numa nota enviada, a organização do festival considera que este evento tem conquistado um espaço único na agenda cultural nacional e um público fiel, que participa e vibra com os mais diversos artistas.

“Com a gênese e conceito inspirados no tradicional festival indiano Holi, que é realizado na transição para a Primavera, o Festival CV Color, que marca o final da estação seca e início do verão, tem conseguido desde 2015, levar esta celebração cheia de cores, energia e muita música às várias ilhas do arquipélago”, lembra.

Nesta 8ª edição, a organização decide realizar o festival em seis ilhas, sendo que em algumas delas, o certame decorre no mesmo dia.

No dia 15 de Junho, o festival acontece no concelho do Paul (Santo Antão), 13 de Julho, na Praia e em Santa Maria (Sal), 27 de Julho, Mindelo, 03 de Agosto, Tarrafal de São Nicolau e 03 de Agosto, Sal Rei (Boa Vista).

A organização indicou que ao longo dos anos, o festival tem conquistado um espaço único na agenda cultural nacional e um público fiel, que participa e vibra com os mais diversos artistas, “trazendo uma maior dinamização a nível local, que desafiam o próprio evento a afirmar-se e a crescer de modo mais sustentável e mais próximo das comunidades”.

"Pelo que a DEventos promete trazer mais inovação, valorização e descoberta de talentos da música cabo-verdiana, reforçar as parcerias locais, sem esquecer a aposta nas práticas de responsabilidade social e ambiental", cita.